Mise en œuvre des projets de développement à Abomey-Calavi: Le Maire Ahouandjinou sollicite le soutien de l’Ambassadeur de la Chine Peng Jingtao

Le Maire Angelo Ahouandjinou et l’Ambassadeur de la Chine Peng Jingtao

Le vendredi 03 décembre 2021, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a tenu une séance de travail avec son Excellence Jingtao PENG, Ambassadeur de la Chine près le Bénin. Une rencontre qui a eu lieu au siège de l’Ambassade de Chine au Bénin.

L’objectif de cette séance de travail, dont les discussions ont porté sur la formalisation des accords qui vont déboucher sur la concrétisation des projets prioritaires de la commune d’Abomey-Calavi, l’éclairage public et d’autres projets de développement, s’inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération entre la commune d’Abomey-Calavi et l’Ambassade de la Chine près le Bénin.

Notons qu’à la fin de cette séance de travail, l’Ambassadeur de la Chine près du Bénin, S. E. M. Jingtao PENG a rassuré le Maire Ahouandjinou de la concrétisation de ses projets dans les brefs délais. Une action de plus du maire Angelo Evariste Ahouandjinou, qui prouve sa détermination pour une Cité des djakavis révélé.

Laurent D. Kossouho