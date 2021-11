Coupe du monde de pétanque Espagne 2021: Le Bénin remporte le tournoi de la coupe des Nations

Les boulistes béninois en lutte contre ceux de l’Espagne

Les boulistes béninois rentrent au pays avec au moins un titre. N’ayant pas comblé les attentes en ce qui concerne le tournoi principal de cette coupe du monde de pétanque qui se déroule en Espagne, l’équipe va se consoler avec le titre du tournoi des Nations (tournoi réservé aux équipes éliminées en huitième de finale de la coupe du monde). Avec comme pari ne pas rentrer au bercail bredouille, la triplette composée de Marcel Bio, Marcel Gbétaglé et Ronald Botré (avec comme remplaçant Emmanuel Agonkan) a ajusté ses tirs et bien pointé devant ses nouveaux adversaires. Elle a ainsi pris le meilleur sur la République Tchèque (13-04), puis sur la Suisse (13-02) avant de gagner le Luxembourg en finale de ce tournoi des Nations (13- 07). A souligner que le Bénin avait vu sa course s’arrêter après de mauvais résultats concédés à la deuxième journée. En effet, tributaire de 3 victoires et 1 défaite après la première journée, l’équipe avait besoin de décrocher un ou deux autres victoires pour continuer sa course dans le tournoi mondial. Mais, en baisse de forme, les boulistes béninois ont fait des boulettes qui leur ont coûté cher. Le samedi 20 novembre 2021, ils tombent lors de la 5ème partie devant la Finlande (11-13), puis lors de la 6ème partie face Sénégal (06-13). Ces deux défaites les contraignent à jouer à nouveau le Sénégal en huitième de finale. A cette occasion, les Lions du Sénégal qui sont tombés sur une équipe béninoise décidé a joué sa dernière carte, s’imposent à nouveau (13-10).

Une contre-performance qui amène le bilan du Bénin dans ce mondial à 4 défaites et 3 victoires. L’équipe ne pouvant plus continuer dans le tournoi de la coupe du monde, c’est à dire jouer les quarts de finale, est reversée en Coupe des Nations où, elle s’est montrée meilleur avec trois victoires en trois matchs. Ce qui lui permet de rentrer avec une distinction au final.

Voici tous les résultats du Bénin

Vendredi 19 novembre 2021

1ère partie

Bénin-Luxembourg 13-06

2ème partie

Bénin-Norvège 13-12

3ème partie

Bénin-Espagne 09-13

4ème partie

Bénin-Pologne 13-03

Samedi 20 novembre 2021

5ème partie

Bénin-Finlande 11-13

6ème partie

Bénin-Sénégal 06-13

Huitièmes de finale

Sénégal-Bénin 13-10

Parcours du Bénin en coupe des Nations

Quart de finale

Bénin 13-04 Rép Tchèque

Demi-finale

Bénin 13-02 Suisse

Finale

Bénin 13- 07 Luxembourg

Anselme HOUENOUKPO