Incendie à Océan Fm: Entre sorcellerie et coïncidence : Les citoyens apprécient

Il y a une semaine, la radio Océan FM a connu un grave incendie. Ce sinistre est intervenu quelques heures après l’intervention sur la radio du Dr Florent Eustache Hessou, qui a soutenu une thèse de socio-anthropologie sur la sorcellerie. Pour certains observateurs, cet incendie apparait comme un signe des sorciers. Mais pour d’autres, il s’agit d’une pure coïncidence qui n’a rien à voir avec le passage du tout nouveau Docteur en sociologie-anthropologie.

René Adéromou, Dr en Economie : « Certains sorciers seraient en train de tester sa force »

« Mon analyse se base sur le fait que les pratiquants de la sorcellerie, ce sont majoritairement les femmes mais assistées par les hommes. Et dans ce champ, même sans un intérêt particulier, les gens se testent les uns les autres. Quand toi tu te dis que tu maitrises la sorcellerie, que tu connais de gris-gris, t’aidant dans ta sorcellerie, il y a un autre sorcier ou une autre sorcière qui te regarde de loin et qui veut tester ta force. Dans un premier temps, je pense que c’est quelque chose du genre qui se serait passé au niveau de la radio. Où au moment le docteur Eustache était en train de faire son développement, un certain nombre de sorciers seraient en train de tester lui-même sa force. Se disant que s’il n’était pas aussi sorcier, il ne pouvait pas mener cette étude sur la sorcellerie et la réussir. Du coup, selon les pratiques il serait testé. »

Médard Latoundji, Dr en Science de Gestion : « C’est trop risqué d’imputer la raison du feu à Dr Hessou »

« C’est quand même incroyable ce qui s’est passé. On ne saurait rendre coupable le Dr Hessou. Les raisons seront multiples. Car, il arrive naturellement que les maisons des radios ou télé prennent feu. C’est trop risqué d’imputer la raison du feu à Dr Hessou. »

Rémi Djigla, Pointeur : « Je pense que c’est un test qui a été réalisé à son endroit »

« Nous sommes au Bénin. Et en sorcellerie, l’Afrique est capitale. Je ne peux pas dire que c’est Dr Eustache qui est à la base de l’incendie. Mais je pense que c’est un test qui a été réalisé à son endroit pour voir sa force. L’incendie aurait pu se produire au moment où il était présent sur le plateau mais il a été sauvé. »

Camille Codjia, Enseignant de Philosophie : « Il n’y a rien de sorcier »

« A mon avis, son passage dans les studios de la radio n’a rien à voir avec l’incendie. Ça n’a rien de sorcier ce qui s’est passé. Les installations électriques peuvent être défectueuses. Ce serait juste une coïncidence à mon avis. »

Waliyath Egbebi, Coiffeuse : « Il n’a rien à voir avec l’incendie »

« Le passage du docteur n’a rien à voir avec l’incendie. Nous ne savons pas l’analyse. Pourquoi une sorcière va vouloir tester le docteur ? Mais il n’a rien dit contre les sorciers. Il a juste démontré de quoi est capable la femme. Aucune femme ne peut lui en vouloir jusqu’à envoyer l’incendie à la radio après son passage sur le plateau M. Dr Eustache n’a rien à voir avec l’incendie de la radio. »

Evelyne Mahugnon, Restauratrice : « Les sorciers ont juste montré à la radio qu’ils existent »

« On ne peut pas me dire que le passage du docteur n’a rien à voir avec l’incendie qui s’est produit à la radio. C’est bien son passage qui a été la cause. Ce n’est pas pour la première fois que l’Océan FM invite les gens sur son plateau. Pourquoi c’est quand il s’agit de lui maintenant que la radio a pris feu ? Ce qui a été abordé comme sujet lors de son passage à la radio est suffisant pour que la radio prenne feu. Les sorciers ont juste montré à la radio qu’ils existent. Sinon, ce qui s’est passé est aussi la faute à la radio. Comment eux aussi peuvent inviter quelqu’un venir parler d’un tel sujet ? »

Prudencia Agossou, Entrepreneure : « C’était juste une coïncidence »

« Sincèrement parlant, c’était juste une coïncidence. Sinon, le docteur n’a rien dit de mal contre les sorcières pour qu’elles puissent lui prouver qu’elles existent. Et même son développement le justifie. Il a montré les pouvoirs que détient la femme à travers son sexe. Le passage de ce docteur n’à avoir avec l’incendie produit. »

Propos recueillis par Moulikatou D. MOUSSITAFA