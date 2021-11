Restitution des biens culturels extorqués par la France: Retour triomphal des 26 trésors royaux

L’un des camions contenant les œuvres culturelles

Il sonnait 17h 04 minutes ce mercredi 10 novembre 2021 quand les trois camions contenant les 26 trésors royaux restitués par la France se sont immobilisés au Palais de la présidence précisément devant le bâtiment central où attendaient déjà plusieurs autorités politico-administratives, des têtes couronnées, et des populations avec à leur tête le Président de la République Patrice Talon et la Vice-présidente Mariam Chabi Talata. S’en est suivie un « standing ovation » pour accueillir ces biens culturels partis du Dahomey il y plus de 129 ans, avant que place ne soit faite aux prestations artistiques des troupes du Conservatoire des danses royales et princières d’Abomey, du ballet national du Bénin, d’adjogan de Porto-Novo, entres autres, qui ont exécuté les danses royales du Bénin tout entier, et ce, devant la trône du Roi Guézo dont la caisse le contenant a été exposée pour la circonstance en présence du Roi d’Abomey Dadah Kêfa Sagbadjou Glèlè. Après l’exécution de l’hymne national, le Chef de l’Etat Patrice Talon a été invité à prendre la parole sous des applaudissements nourris de l’assistance. « Je suis dépassé par l’émotion », a laissé entendre le Président de la République à l’entame de ses propos. Très enthousiasmé, le locataire de la Marina a exprimé sa fierté pour tous les efforts que l’ensemble du peuple béninois a consentis afin que cette restitution soit une réalité. « Cette restitution est tout simplement le signe de notre renaissance. La symbolique du retour au Bénin de ces trésors royaux témoigne de ce que nous avons été : la grandeur », a-t-il déclaré. Poursuivant son intervention, le Président Patrice Talon a rend un vibrant hommage à tous les Dahoméens ou Béninois qui ont porté cette revendication avant son avènement au pouvoir en 2016. « A partir de 2016, j’ai porté à mon tour cette revendication en tant que président de la République. J’ai été emporté par l’élan après la demande, mais nous n’avons pas arrêté. Nous avons agi avec des associations, des Ong, la diplomatie et notre demande a rencontré la clairvoyance du Président de la République française », a ajouté Patrice Talon qui n’a pas manqué de mot pour remercier et féliciter son homologue français Emmanuel Macron qui a eu le courage d’engager le processus de restitution des biens culturels pillés par les troupes français au Danxomè en 1892. Pour finir, il a salué la grandeur du Bénin à travers ses royaumes et ses rois, son identité et ses identités. A noter les caisses contenant les œuvres ne peuvent être ouvertes aussitôt venues, car elles viennent d’un autre contexte, d’un autre environnement, et les normes exigent qu’elles restent emballées le temps de l’acclimatation. A partir du 15 janvier 2022, elles seront exposées à la Présidence de la République.

Ils ont dit …

Majesté Gangorosuambou, Roi de Kika: « Nous ne pouvons que remercier les Présidents Talon et Macron »

« J’exprime ma fierté à tout le peuple béninois. Nous ne pouvons que remercier le Chef de l’Etat béninois Patrice Talon et celui français Emmanuel Macron. Ils ont conjugué leurs efforts pour qu’aujourd’hui, cette restitution soit une réalité. Je pense que le musée à construire doit être un exemple pour la jeunesse, parce qu’aujourd’hui, la jeunesse semble être laissée à elle-même en ce qui concerne la tradition. Nous irons dans les musées pour constater ce que les rois faisaient, ce qu’ils font et ce qu’ils feront ».

Majesté Kpodégbé Lanmanfan, Roi d’Allada: « Nous sommes fiers du Président Talon et du Président Macron »

« C’est une grande victoire sur le colonialisme. Les œuvres d’art sacrées du royaume d’Abomey ont été spoliées. Dieu merci le Président Talon a fait son travail. Il a demandé à ce que ces œuvres soient restituées. Nous sommes fiers du Président Talon et du Président Macron. C’est aussi une victoire du Roi Béhanzin. Ce qui appartient au royaume d’Abomey appartient au royaume d’Abomey. Et ça doit revenir au bercail. On vient de nous montrer le trône du roi Guézo, un puissant roi d’Abomey. Le trône royal, c’est le roi même ».

Reine Djèhami Kpodégbé: « C’est un acte qui revêt un caractère sacré »

« Je suis satisfaite comme tous les Béninois et tous les Africains en général. C’est un acte qui n’est pas simplement symbolique. Il revêt un caractère sacré. Les biens sont revenus sont partis d’un palais royal. Nous sommes là pour représenter nos ancêtres. Nous pensons que ce qui s’est passé ne se passera plus jamais. Les œuvres sont parties, à l’époque où les rois n’étaient pas des intellectuels. Ils ont subi, mais aujourd’hui, nous ne pouvons plus subir. Aujourd’hui, nous devons œuvrer pour que le sacré reste dans nos palais. Je suis satisfaite du travail que le Président Talon a fait et je remercie également le Président Macron qui a accepté que ce processus soit abouti. Mais nous espérons mieux. Nous attendons le retour de toutes les œuvres pillées ».

Laurent D. Kossouho