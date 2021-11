Pour ses célèbres œuvres musicales: Jacques Ayadji et Moele-Bénin honorent Gbèmanwonmèdé de son vivant

Le président Jacques Ayadji remettant le tableau à l’artiste Gbèmanwonmèdé

Sur initiative du président Jacques Ayadji soutenu par le parti Moele-Bénin, l’artiste de musique traditionnelle Gbèmanwonmèdé a été célébré de son vivant pour ses œuvres et sa philosophie. La cérémonie marquant l’hommage sur la vie et les œuvres de l’artiste a eu lieu le 1er novembre 2021 dans l’enceinte intérieure de la Radio Tonassé à Covè, commune natale de l’artiste Gbèmanwonmèdé.

C’est une icône de la musique traditionnelle béninoise dont les chansons riches en conseils et en philosophie ont bercé et forgé la mentalité de nombreux Béninois. Spécialiste du rythme traditionnel Lomba, bien connu et aimé en terre Agonlin, Gbèmanwonmèdé a reçu les hommages du parti Moele-Bénin et particulièrement de son président Jacques Ayadji qui garde de très bons souvenirs sur les ouvres de cet artiste ‘’philosophe’’. Prenant la parole au nom du parti Moele-Bénin, le secrétaire Général Juste Agnonro a remercié le président Jacques Ayadji pour cette belle initiative qui consiste à célébrer les gens de leur vivant. Il a rassuré l’assistance de la détermination du parti Moele-Bénin à promouvoir le vivre ensemble que promeut l’artiste Gbèmanwonmèdé dans ses chansons et de soutenir l’initiative qui célèbre l’homme de son vivant. A son tour, le président Jacques Ayadji a d’abord dit sa reconnaissance à ceux par qui lui, il a connu et aimé les œuvres de l’artiste Gbèmanwonmèdé. « Pour vous dire, j’ai véritablement connu l’artiste et ses œuvres grâce à Janvier Yahouédéhou et à Constant Yahouédéhou qui ont adopté ses chansons et qui en ont fait largement la promotion. C’est à travers l’Ortb et la Radio Planète que j’écoutais ses chansons que j’aimais énormément et que j’appréciais non seulement pour l’humour que ces chansons revêtent mais surtout pour la philosophie qu’elles véhiculent. Ils ont mis en lumière cet artiste et je tiens à leur dire infiniment », a-t-il témoigné avant d’annoncer l’initiative qui prend racine à partir de l’artiste Gbèmanwonmèdé. « Moele Bénin va ouvrir une initiative que nous allons dénommer ‘’Témoignage et Reconnaissante’’ mais du vinant des gens. Le livre que nous allons ouvrir sera pour immortaliser l’artiste Gbèmanwonmèdé mais pas seulement lui mais bien d’autres personnes. Aujourd’hui, c’est Gbèmawonmèdé. Demain, ça pourrait être le meilleur producteur de Sojà du Bénin, ça pourrait être le meilleur politicien, ou le meilleur de ci ou de ça mais de leur vivant », a-t-il précisé avant de décerner à l’artiste un tableau de reconnaissance et d’hommage suivi d’une enveloppe de 1 500 000 (un million cinq cent mille) FCFA. Une enveloppe qui a été arrondie à 2 000 000 (deux millions) FCFA deux millions par l’honorable Aké Natondé présent à cette cérémonie.

Il est important de préciser qu’au cours de la cérémonie, un panel a été animé sur la vie et les œuvres de l’artiste Gbèmanwonmèdé. Ce panel a été animé par Florent Eustache Hessou, journaliste écrivain et auteur d’un livre sur l’artiste Gbèmanwonmèdé et de Dah Constant Yahouedehou, directeur de la radio Planète. Après le panel, il a été procédé au lancement de l’ouvrage « Comprendre Gbèmanwonmèdé : Un philosophe dans la cité de Covè », écrit par Florent Eustache Hessou. Le parti Moele Bénin a fortement été représenté à cette cérémonie d’hommage par une délégation du Bureau Politique National conduite par la 1ère vice-présidente Léontine Michai et le secrétaire général, Juste Agnoro et des militants de Moele-Bénin du Zou.

Yannick SOMALON