Lancement de la rentrée académique 2021-2022 à l’Uac: Le Recteur Avlessi dévoile son ambitieux programme de gouvernance

Le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) a procédé, ce mercredi 3 novembre 2021 à l’amphithéâtre Idriss Déby, au lancement de la rentrée académique 2021-2022. La cérémonie présidée par le président du Conseil d’administration de l’Uac représentant la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a permis à l’actuelle équipe rectorale de présenter son programme de gouvernance pour les trois prochaines années.

« Insertion professionnelle des diplômés de l’Université d’Abomey-Calavi » est le thème retenu pour le lancement officiel de l’année académique 2021-2022 à l’Université d’Abomey-Calavi. Profitant de cette occasion, l’équipe rectorale dirigée par le Professeur Félicien Avlessi a présenté à l’assistance son programme de gouvernance. Il ressort de la présentation faite par le Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, le Professeur Aliou Saidou que la gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) sous l’égide du Recteur Félicien Avlessi repose sur quatre piliers fondamentaux à savoir l’enseignement équitable et de qualité, la recherche scientifique de qualité et innovation technologique au service du développement, la coopération interuniversitaire et interinstitutionnelle, et la gouvernance et pilotage de l’Uac. Au nombre des grandes réformes sur le plan académique, le Professeur Félicien Avlessi et son équipe entendent procéder à l’assainissement du processus de délivrance des actes administratifs, le renforcement du système de contrôle du plagiat à l’Uac, et la refonte globale du système d’orientation des étudiants. En matière de recherche universitaire, il est prévu la facilitation de transferts des résultats de la recherche vers les milieux socio-économiques, la restructuration et accréditation des écoles doctorales et des laboratoires, la valorisation de la production scientifique des laboratoires (Brevets, startup, …) et la dynamisation des comités scientifiques sectoriels. Sur le plan de la coopération interuniversitaire et institutionnelle, l’équipe rectorale va consolider des partenariats publics-privés en développant de nouvelles stratégies de collaboration et de mobilisation de ressources, améliorer la gestion des projets et programmes, et renforcer les dispositifs d’appui à l’auto-emploi des jeunes diplômés de l’Uac en harmonisant et en redynamisant leur intervention. Le Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, le Professeur Aliou Saidou a également fait savoir dans sa présentation que sur le plan de la gouvernance administrative, l’équipe rectorale compte actualiser les textes organiques de l’université sur la base du décret fixant la structure type des universités publiques, élaborer pour chaque catégorie d’agent d’un plan de carrière, et valoriser la fonction enseignante et la fonction administrative à l’Uac. Par ailleurs, en matière d’enseignement équitable et de la qualité, le Recteur et son équipe s’engagent à accompagner davantage les services de scolarité et de statistiques, assurer des conditions favorables d’accès et d’évaluation aux étudiants handicapés, garantir une bonne orientation universitaire et professionnelle aux étudiants, actualiser et recentrer les offres de formation à l’Uac, améliorer le processus d’organisation des stages de formation, et renforcer la pédagogie universitaire. En ce qui concerne la promotion de la recherche scientifique de qualité et de l’innovation technologique, il sera question pour l’équipe rectorale de renforcer le dispositif de recherche actuel en adéquation avec les priorités du gouvernement, mettre en place un dispositif pour le financement de la recherche, l’accompagnement de la formation et la promotion des enseignants, promouvoir la valorisation des résultats de recherche et la visibilité de l’Uac sur la plan national et international, développer la recherche scientifique et l’innovation par le renforcement et la consolidation des structures de recherche, développer des partenariats stratégiques efficaces et mesurables avec des institutions publiques, augmenter la capacité de mobilisation des ressources de l’Uac par des mécanismes d’appui aux projets internationaux et aux partenariats publics-privés, et faciliter l’insertion professionnelle des diplômés de l’Uac. Sur le plan de l’amélioration de la gouvernance et le pilotage de l’Uac, l’équipe rectorale s’emploiera à réorganiser la gestion des ressources humaines, matérielles, didactiques et financières, améliorer la connectivité à l’Uac, assainir le cadre de vie, et réfectionner et construire des infrastructures administratives et pédagogiques.

Les doléances et revendications des acteurs de l’Uac

A l’occasion du lancement de cette rentrée solennelle, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, représentant les étudiants, a formulé les doléances de ces derniers à l’endroit de l’équipe rectorale que dirige le Professeur Félicien Avlessi. Il s’agit entre autres de la construction de grandes salles de cours et de bibliothèques numériques. Il a également invité l’équipe rectorale à résoudre au plus vite les problèmes liés à l’omission des notes des étudiants après l’affichage des résultats et à lutter contre le retard dans la délivrance des actes académiques, ainsi que le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Quant au représentant du personnel administratif, technique et de service, il a attiré l’attention de l’équipe rectorale sur quelques doléances chères au personnel de l’Uac concernant l’assurance-santé à tout le personnel administratif, technique et de service, la finalisation du projet de convention collective du personnel administratif, technique et de service, la tenue à bonne date des sessions du cadre de dialogue social en vue de l’apaisement du climat social à l’Université d’Abomey-Calavi etc. Pour finir, il a invité tout le personnel de l’Uac à faire preuve de conscience professionnelle et du travail bien fait durant la nouvelle année pour faire grandir davantage l’Uac. Le représentant de l’Intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin a, quant à lui, appelé l’équipe rectorale à œuvrer pour le recrutement en grand nombre d’enseignants qualifiés à l’Uac, la construction de salles de cours, de laboratoires, de laboratoires spécialisés pour les départements de langues, de salles numériques, l’implantation des points de connexion sur les campus de l’Uac, la mise à disposition des établissements des ressources financières pour faire face aux charges induites par les formations des apprenants, et la définition du statut des jeunes docteurs appelés des moniteurs. Pour sa part, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Félicien Avlessi a souligné que l’ouverture d’une nouvelle année académique marque le début de nouveaux défis, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets et de nouvelles visions. Pour réussir sa mission, le Recteur a invité les uns et les autres à une synergie d’actions pour construire une université plus moderne, autonome, rayonnante, qui forme des ressources humaines de qualité et qui offre à tous les usagers un espace de travail plus harmonieux pour le développement du Bénin et des nations. Il s’est également engagé à travailler pour l’insertion professionnelle des diplômés de l’Université d’Abomey-Calavi en vue de la réduction du taux de chômage. Au nom de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le président du Conseil d’administration de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Rogatien Tossou a félicité l’équipe rectorale pour la prise en compte dans son programme de gouvernance, la plupart des doléances et revendications des étudiants, enseignants et du personnel administratif, technique et de service. Il a par ailleurs invité les membres de cette équipe à examiner et satisfaire les préoccupations pertinentes non encore prises en compte dans ce projet. Le président du Conseil d’administration de l’Uac, a pour finir, encouragé le Recteur Félicien Avlessi et son équipe à combattre le harcèlement sexuel sous toutes ses formes et à promouvoir l’insertion professionnelle des diplômés de l’Université d’Abomey-Calavi. A noter que cette cérémonie de lancement de la rentrée académique a été également marquée par la remise de lettres de félicitations à une trentaine d’enseignants admis à la retraite depuis le mois d’octobre dernier.

Laurent D. Kossouho