Après leur démission de leur parti d’origine: Confusion au sein des Fcbe de Copargo, les militants à la base désavouent le Maire et les élus communaux

Wahabou Fousseni, ex- Secrétaire exécutif communal Fcbe de Copargo

Les démissionnaires du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) de la commune de Copargo ont refusé de rejoindre l’Union progressiste comme leur maire. Ils ont plutôt fait l’option d’adhérer le parti du cheval cabré, le Bloc républicain présidé par Abdoulaye Bio Tchané. C’est qui ressort de l’entretien que ce dernier a eu le samedi 16 octobre dernier à son cabinet à Cotonou, avec le désormais ex-Secrétaire exécutif communal Fcbe de Copargo, Wahabou Fousséni et une délégation d’une vingtaine de membres mandatée par leur base. A en croire celui-ci, après leur démission du parti de Paul Hounkpè, il est utile d’adhérer une formation politique qui puisse répondre à leurs aspirations. C’est ainsi qu’ils ont décidé après maintes analyses de poser leurs valises au Bloc républicain, car pour eux avec l’Union progressiste, leurs aspirations ne seront pas prises en compte. A l’Union progressiste, « nous n’avons pas les personnes indiquées qui connaissent les réalités de Copargo pour qu’elles puissent vraiment garder le développement de la commune. C’est pourquoi avec au Bloc républicain où nous avons nos frères qui sont déjà bien lotis, nous pensons que si nous les avons comme compagnons, on peut voir d’ici là la commune de Copargo se développer vraiment dans une grande solidarité », a-t-il confié. Laurent Sarè, membre influent du parti Fcbe de la commune de Copargo a renchéri que le Bloc républicain est le meilleur parti au niveau national. « C’est le plus grand parti selon nous et tout le monde veut être grand. C’est le parti le plus proche de nous qui peut réellement être profitable au développement de notre commune », a-t-il expliqué. Pour la suite, Wahabou Fousséni et ses camarades politiques entendent sensibiliser tout le monde pour que leur adhésion massive au parti Bloc républicain.

Les militants désapprouvent le choix unilatéral du Maire et des élus communaux

Une situation confuse prévaut désormais entre les démissionnaires des Fcbe à Copargo. Les désormais ex- militants du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) de la commune de Copargo ne partagent pas le choix opéré par leur maire et les autres élus communaux après leur démission collective de leur ancienne formation politique. En effet, sans tenir compte des aspirations de la base, le maire Ignace Ouorou et les autres conseillers communaux démissionnaires du parti Fcbe auraient annoncé leur adhésion au parti Union progressiste du président Bruno Amoussou. Un choix qui est depuis peu contesté par les militants à la base qui soutiennent avec force qu’il s’agit d’une décision unilatérale prise par le maire et ses pairs. Ils ont plutôt proclamé leur adhésion au parti Bloc républicain qui, selon eux, est la formation politique la plus organisée sur le plan national et qui a un encrage solide dans le département de la Donga. La rencontre que la délégation mandatée par la base a eue samedi dernier avec le Secrétaire général national du parti Bloc républicain, Abdoulaye Bio Tchané prouve que les milliers de militants démissionnaires du parti Fcbe dans la commune de Copargo ont posé leurs valises au Bloc républicain, tandis que le maire Ignace Ouorou suivi par quelques conseillers communaux démissionnaires ont porté leur choix sur l’Union progressiste. La situation semble donc profiter au BR qui hérite de gros lot, la base des démissionnaires. Que peuvent apporter ces derniers à leur nouveau parti ? Les élus sans leur base ont-ils encore un poids politique à revendiquer ?

Ils ont dit…

Wahabou Fousseni, ex- Secrétaire exécutif communal Fcbe de Copargo: « Avec l’Up, nos aspirations ne seront pas prises en compte »

« Notre arrivée ce samedi 16 octobre aux côtés du ministre secrétaire général national du Bloc Républicain (Br) s’inscrit premièrement dans le cadre de le remercier par rapport au regard bienveillant qu’il a sur notre commune à travers son développement. Parce que nous avons vu des actions concrètes qu’il est en train de poser au sein de la commune de Copargo, ce qui passe d’abord par la promotion des cadres fils de Copargo. Nous pouvons citer quelques aînés à savoir: Assan Séibou qui évolue au niveau du siège à l’Assemblée nationale. Tout récemment, nous avons notre frère, Bédou Sarè qui est encore promu. Je crois que le développement d’une localité ne peut que passer que par des personnes bien loties. En dehors de ça, nous sommes venus aussi lui dire qu’il aurait appris que les Fcbe de la commune de Copargo notamment les élus ont pris la décision d’adhérer à l’Up. Une décision que notre délégation composée des cellules des FCBE pour la commune de Copargo n’a pas épousée. Puisqu’il faut adhérer à une formation politique qui puisse faire des choses conformes à nos aspirations. Et nous avons estimé qu’avec l’Up, nos aspirations ne seront pas prises en compte parce que nous n’avons pas les personnes indiquées qui connaissent les réalités de Copargo pour qu’elles puissent vraiment garder le développement de la commune. C’est pourquoi avec le BR où nous avons nos frères qui sont déjà bien lotis, nous pensons que si nous les avons comme compagnons, on peut voir d’ici là la commune de Copargo se développer vraiment dans une grande solidarité. Voilà le menu de notre entretien avec le secrétaire général national du BR. Nous, nous sommes mandatés par nos militants à la base qui n’épousent pas l’idée des autres qui veulent aller vers l’Up. Donc certainement arrivés à la base, nous allons leur dire que c’est avec joie que le ministre Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire général national du BR a salué notre démarche. Le reste, c’est de sensibiliser tout le monde pour que l’adhésion soit massive aux côtés du Br et les autres qui n’ont pas compris et qui sont encore avec ceux qui ont eu l’idée d’adhérer à l’Up, nous allons toujours continuer par travailler pour qu’ensemble nous comprenions que c’est ensemble qu’on pourra aller au développement. Voilà l’ambition que nous avons après cette séance. Je crois que la décision du maire n’est pas une décision finale donc on verra avec lui. Parce que quand on va s’entretenir avec lui, je crois que lui même il verra que notre idée peut vraiment peser plus que son idée et comme ça, d’ici là il se pourrait qu’il nous rejoigne dans la barque ».

Laurent Sarè, membre influent de Fcbe à Copargo: « Le Bloc républicain est le meilleur parti au niveau national »

« Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre. Chacun fait le choix de ce qu’il veut ouvrir. Cette rencontre avec le ministre d’État, secrétaire général national du parti Bloc républicain vient donner le point de départ d’un nouveau jour. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a des choses qui se passent actuellement dans la commune où les anciens élus Fcbe ont choisi leur camp. La coordination communale Fcbe a choisi son camp, le BR, et c’est ce qui fait objet de notre présence ici. Nous avons choisi le BR parce que c’est le meilleur parti au niveau national. C’est le plus grand parti selon nous et tout le monde veut être grand. C’est le parti le plus proche de nous qui peut réellement être profitable au développement de la commune. J’invite les autres frères à avoir plus confiance aux grands frères. Les autres qui ont décidé d’aller ailleurs et ceux qui n’ont pas encore pris leur décision, doivent nous suivre parce que nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie. Il n’est jamais trop tard de bien faire et seuls les objectifs ne changent pas ».

Bernard Matchi, coordonnateur communal du Bloc Républicain à Copargo: « C’est une joie pour moi de recevoir cette délégation de la base Fcbe »

« Nous avons eu une séance très satisfaisante avec la coordination communal de BR et la délégation Fcbe qui est venue voir le secrétaire général national du parti Bloc républicain, son excellence le ministre d’État Bio Tchané pour le rassurer de leur adhésion au BR. Il faut reconnaitre qu’il y a quelques mois, le conseil communal de Copargo dirigé par des élus Fcbe a proclamé son adhésion à un autre parti. Ce à quoi s’oppose la majorité de leur base. C’est ainsi qu’ils ont délégué leur représentant notamment leur coordonnateur communal qui est venu nous dire que ce n’est pas la décision des populations de Copargo, mais une décision unilatérale du conseil communal. C’est une joie pour moi en tant que coordonnateur communal Br de recevoir aux côtés des responsables au niveau national du Bloc républicain cette délégation de la base Fcbe qui est venu officiellement proclamer leur adhésion au Br et qu’ils ne se reconnaissent pas dans le jeu des élus et je suis heureux également de les accueillir aux côtés du ministre Bio Tchané et surtout d’entendre de vive voix tous les conseils prodigués par notre secrétaire général national à la délégation Fcbe qui nous rejoint ainsi ».

Laurent D. Kossouho