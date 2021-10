Pour taire les rumeurs: Moele-Bénin dément sa fusion avec l’UP

Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) ne se reconnait pas dans sa prétendue fusion avec un autre parti politique de la mouvance présidentielle en l’occurrence l’Union progressiste (Up). L’information publiée en fin de semaine dernière par un média de la place a été battue en brèche dans un communiqué de presse en date du 16 octobre 2021, signé du secrétaire général Juste Agnoro. Il a profité de ce communiqué pour inviter les membres du parti à poursuivre la dynamique de l’installation des bases dans les différentes contrées du pays.

Communiqué de presse

Dans l’une de ses récentes parutions, un quotidien béninois a fait mention d’une prétendue fusion de Moele-Bénin avec une autre formation politique nationale.

Nous nous inscrivons en faux contre cette information à tout point de vue ; une information qui a créé l’émoi dans les rangs des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du parti Moele-Bénin. Preuve, s’il en fallait, de leur attachement aux valeurs promues par Moele-Bénin. Tout en exprimant sa vive réprobation, le Bureau politique national du parti Moele-Bénin tient à rassurer tous les militantes, militantes, sympathisantes et sympathisantes de ce que la marche de Moele-Bénin, entamée depuis sa création, se poursuit résolument en dépit des difficultés inhérentes à toute œuvre humaine.

Aussi, invite-t’il les uns et les autres à poursuivre la dynamique d’élargissement des bases du parti dans tout le pays, conformément aux recommandations du Chef de la majorité présidentielle, le Président Patrice Talon le 6 février 2020 au Bénin Royal Hôtel.

Saisissant l’opportunité de la présente, Moele-Bénin réaffirme son soutien indéfectible, aux côtés des autres forces de la majorité présidentielle, aux actions du gouvernement et à son chef, le Président Patrice Talon pour ses louables actions à la tête de notre pays.

Vive Moele-Bénin!

Vive la majorité présidentielle!

Vive le Bénin!

Fait à Cotonou le 16 octobre 2021,

Pour le Bureau politique national,

Le Secrétaire général,

E. Juste Agnoro