Édition 2021 des audiences foraines: Le Médiateur Pascal Essou lance les travaux à Athiémé

L’édition 2021 des audiences foraines du Médiateur de la République a officiellement pris son envol ce mardi 12 Octobre 2021 dans la salle de conférence de la mairie d’Athiémé. C’est le Médiateur de la République, Pascal ESSOU qui a procédé en personne au lancement des travaux en présence de l’honorable Dakpè Sossou, le préfet du département du Mono, le maire de la commune d’Athiémé et un parterre impressionnant d’invités.

Les audiences foraines font partie des activités phares de l’institution du Médiateur de la République. Elles participent considérablement à l’amélioration de la gouvernance administrative au Bénin.

En procédant au lancement des travaux ce mardi, le Médiateur de la République a laissé entendre qu’on ne saurait parler de paix sans la cohésion sociale. La paix souligne-t-il est l’une des missions essentielles confiées au Médiateur. Pour Pascal Essou, les séances d’audience foraines sont des médiations de proximité dont l’objectif va même au-delà du simple plaidoyer en faveur des populations. Parlant de l’édition 2021, Pascal Essou ajoute qu’elle revêt un caractère spécial à double titre. D’une part c’est la première édition sous son mandat en tant que Médiateur de la République et cela se déroule sous le signe d’un dialogue politique et social. D’autre part, elle se déroule dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Signalons que l’édition 2021 des audiences foraines qui s’ouvrent à Athiémè se déroulera dans dix communes dont Sinendé, Pèrèrè, Kalalé, Bassila, Tanguiéta, Cobly, Comè, Athiémè, Klouékanmè et Lalo. Le choix de Athiémè s’explique par le simple fait que cette commune est constamment frappée par des catastrophes naturelles.

Dans son intervention, le Maire de la commune d’Athiémé, Saturnin Dansou a exprimé sa gratitude au Médiateur de la République pour le choix porté sur sa commune.

De son côté, le Préfet du département du Mono, Bienvenu Milohin a témoigné que l’institution du Médiateur de la République est et reste la clé voûte pour la résolution de plusieurs crises et problèmes entre l’administration et les citoyens.

Il faut préciser que plusieurs communications ont meublé la cérémonie de lancement officiel des travaux. Entre autres, on peut citer : Les attributions du Médiateur de la République ; Comment saisir le Médiateur ; Communication sur les dysfonctionnements constatés dans la gestion administrative des communes.

Au cours des séances d’audiences foraines qui viennent de démarrer, les missions exploratoires de l’institution recueilleront les diverses doléances des populations. Lesdites doléances seront traitées au fur et à mesure par la délégation du Médiateur de la République présente sur le terrain.

Fidèle KENOU