Vie des partis politiques: UDBN et BR fusionnent ce vendredi

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) fondée par Claudine Prudencio fera dans les prochaines heures, sa fusion dans le Bloc Républicain dirigé par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Des sources proches des deux formations politiques, la signature de cette fusion se fera ce vendredi 15 octobre au Palais des Congrès à Cotonou. En effet, plus que quelques heures encore et l’Udbn et le Br ne feront qu’un. L’information qui a d’abord pris l’allure d’une rumeur a été confirmée par des sources proches des deux formations politiques. Selon un membre fondateur du Bloc Républicain, la présente fusion répond à l’esprit du système partisan qui a pour principal objectif, la création de partis politiques d’envergure nationale.

Le logo du Bloc Républicain

Cette même source indique que les discussions entre les responsables des deux partis qui faut-il le rappeler soutiennent les actions du Chef de l’Etat Patrice Talon, sont déjà très poussées et qu’il ne restait que quelques détails. L’appellation du parti Bloc Républicain restera le même mais désormais avec l’Udbn à l’intérieur. Du côté de l’Udbn, on apprend de sources concordantes qu’une séance élargie aux membres du Bureau politique et aux coordonnateurs est prévue pour ce jeudi 14 octobre au siège du parti à Dèkoungbé à Godomey. Ladite séance, se tiendra en présence d’un comité ad hoc de suivi, mis en place dans le cadre de l’union des deux forces politiques.

Wandji A.