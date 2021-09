Militantisme syndical: Les organisations syndicales de l’Uita-Bénin soucieuses du brassage intergénérationnel

Les participants au séminaire

Les organisations syndicales des secteurs couverts par l’Uita au Bénin participent depuis ce mercredi 29 septembre 2021 à Grand-Popo, à un atelier de formation syndicale sur la nécessité du dialogue intergénérationnel au sein du mouvement syndical. Ce séminaire de formation est une initiative de l’Uita-Bénin soutenue par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung.

Au Bénin, les relations entre jeunes et anciens travailleurs, entre jeunes et anciens syndicalistes constituent des faits de société aussi choquants et handicapants. A en croire le Coordonnateur du Comité national des organisations syndicales affiliées à l’Uita au Bénin, Guillaume Tossa, les relations entre jeunes et anciens travailleurs portent les stigmates d’une ‘’guerre froide’’ et d’un conflit de génération. « Les jeunes travailleurs pensent souvent ‘’tout bas’’ que les anciens ne veulent pas partir et constituent un obstacle pour leur évolution très pressés d’être à des postes de responsabilités et d’avoir des salaires et autres avantages plus élevés… Les anciens travailleurs estiment que les jeunes avec leurs compétences constituent une grave menace pour eux et par conséquent n’entendent pas entretenir de bons rapports avec eux », fait-il savoir à l’ouverture des travaux de ce séminaire. Une situation qui menace de disparition certaines valeurs caractéristiques au milieu de travail et au syndicalisme. D’où l’intérêt de ce séminaire de formation sur le thème : « La jeunesse travailleuse et la nécessité d’un dialogue intergénérationnel au sein du mouvement syndical dans les secteurs de l’Uita au Bénin ». Pour Guillaume Tossa, les travaux de ce séminaire permettront aux organisations syndicales de recourir à l’éthique en milieu de travail pour un équilibre dans le monde syndical. Il a ainsi exhorté les participants à saisir cette occasion pour mieux assurer une meilleure transition intergénérationnelle. Plusieurs communications entre autres, sur : Les buts et facteurs de réussite du dialogue intergénérationnel entre jeunes travailleurs et anciens travailleurs, le militantisme syndical des jeunes travailleurs/euses et leur contribution à la relève de qualité au sein du mouvement syndical, la nécessité de la transition générationnelle pour les jeunes travailleurs, vont meubler ce séminaire de formation syndicale prévu pour prendre fin ce 1er octobre 2021.

Rastel DAN