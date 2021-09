3e et 4e journées éliminatoires mondial Qatar 2022: 25 Ecureuils sélectionnés pour la double confrontation contre la Tanzanie

Le sélectionneur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer

Les 7 et 10 octobre 2021 prochains, le Bénin va croiser la Tanzanie dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Et pour cette double confrontation, le sélectionneur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer, a rendu public la liste des joueurs qu’il a retenus pour le regroupement. C’est lors d’une conférence de presse que le technicien français a animé le mardi 28 Septembre 2021, au ministère des sports. Au nombre de 25, ces joueurs pour la plus part sont des habitués de la sélection nationale. Ce qui montre qu’il n’y a pas un grand changement dans l’effectif du sélectionneur des Ecureuils. Au poste des gardiens de but, le seul nouveau est le dernier rempart de Loto Popo Fc, Batori Douyeme. Si non, Michel Dussyer a convoqué Saturnin Allagbé de Valenciennes en France et Marcel Dandjinou de JDR Stars en Afrique du Sud. Ces deux gardiens faisaient partie du dernier regroupement des Ecureuils dans le cadre du match contre la RD Congo (1-1, à Kouhounou). En défense on a les retours de David Kiki (Arda Kazdhali/ Bulgarie) et d’Olivier Verdon (Ludogorets/Bulgarie) tous deux absents lors du dernier regroupement. En milieu de terrain, on note aussi le retour de Sessi d’Almeida (Valenciennes/France). 2e derrière les Taifas stars de la Tanzanie, les Ecureuils qui se déplacent le 7 octobre à Dar Es Salam sont appelés à faire un meilleur résultat possible afin de maximiser leur chance pour la suite de ces éliminatoires.

Voici la situation du Groupe J avant cette 3e journée: 1er Tanzanie (4 pts +1), 2e Bénin (4 pts +1), 3e RD Congo (2 pts 0) et 4e Madagascar (0 pt -2). Mais en attendant le programme officiel du patron de l’encadrement technique, on apprend que le regroupement démarre le lundi prochain.

La liste complète des Ecureuils retenus

Gardiens de but : Saturnin Allagbé (Valenciennes/France), Marcel Dandjinou(JDR Stars/ Afrique du Sud) et Batori Douyeme (Loto Popo/Bénin).

Défenseurs : Khaled Adenon (Doxa Katokopias/Chypre), Cédric Hountondji (Clermont/France), Moïse Adilehou (Nac Breda/Pays-Bas), David Kiki (Arda Kazdhali/ Bulgarie), Olivier Verdon (Ludogorets/Bulgarie), Youssouf Assogba (Boulogne/ France), Doremus Melvyn (Fc Chambly/France), Bourou Samadou ( Asko de Kara/ Togo), Yohan Roche (Adanaspor/Turquie).

Milieu de terrain: Jordan Adéoti (stade Lavallois /France), Rodrigue Kossi (Club Africain/Tunisie), Matteo Ahlinvi (Dijon/France), Anaane Tidjani (Doxa Katokopias/Chypre), Junior Olaïtan (Ayema/Bénin), Sessi d’Almeida (Valenciennes/France).

Attaquants : Mickaël Poté (Menemenspor/Turquie), Steve Mounié (Brest/France), Jodel Dossou (Clermont/ France), Cèbio Soukou (Sandhausen/Allemagne), Désiré Azankpo, Charbel Gomez (Amiens/ France), Roland Beakou (Buffles/Bénin)

Anselme HOUENOUKPO