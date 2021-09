Réaction suite à la rencontre Yayi-Talon: L’ancien bâtonnier Me MIGAN salue le patriotisme du Président TALON

L’ancien Bâtonnier et membre du parti Bloc Républicain, Me Jacques Migan

Les retrouvailles historiques entre le président Talon et son prédécesseur est la preuve de l’ ENGAGEMENT du chef de l’État à se mettre AU SERVICE DE LA PROMOTION DE LA CONCORDE NATIONALE. C’est ce que retient l’ancien bâtonnier et membre du bureau politique du Bloc Républicain, Me Jacques Migan.

Me Jacques MIGAN, est catégorie sur l’ audience historique que le président de la République du Bénin, Patrice Talon a eu ce mercredi 22 Septembre 2021 au palais de la Marina avec son prédécesseur Thomas Boni Yayi. ‘l’événement de ce jour est l’ultime preuve de l’engagement et de l’investissement constant du Chef de l’ Etat Patrice Talon au service de la promotion, de la Concorde nationale’

Selon lui, cette rencontre entre les deux personnalités augure d’un lendemain meilleur pour la consolidation de la Paix et le renforcement de l’unité nationale, et donc pour le développement du Bénin. Le juriste et homme Politique met en relief l’humilité du président Patrice Talon mais aussi la sagesse retrouvée de de l’ancien président Boni Yayi, qui cette fois-ci a assumé la plénitude de sa responsabilité historique en créant les conditions d’une rencontre effective, franche et sincère. .. Le Bâtonnier Jacques A. MIGAN a eu à rappeler d’ailleurs que le Président Patrice Talon est un grand artisan de la Paix. Pour illustrer, il a rappelé l’implication personnelle du président Patrice Talon dans la résolution de la crise au sein de l’Église protestante et de la communauté islamique du Bénin..

Pour terminer, le juriste* et homme politique affirme que ‘ le Président

Patrice Talon est un homme de dialogue’ lequel dialogue est indispensable pour bâtir une nation harmonieuse et où le vivre ensemble reste la plus grande richesse du peuple uni.

Alban TCHALLA