Rencontre politique au Palais de la Marina: Le Chef de l’Opposition, Paul Hounkpè salue le pas et l’encourage

Le chef de file de l’opposition Paul Hounkpè

Le Président de la République Patrice Talon a rencontré ce mercredi 22 septembre 2021 au palais de la marina, son prédécesseur Boni Yayi. Joint au téléphone par le quotidien L’Evénement Précis, le Chef de file de l’opposition Paul Hounkpè a exprimé sa joie de voir ces personnalités contribuer au maintien de la paix au Bénin.

« En tant que chef de l’opposition, on ne désapprouve pas la rencontre entre le chef de l’Etat et son prédécesseur. On pense que c’est une bonne chose. C’est une bonne image pour notre pays. Nous pensons avoir indiqué la voie depuis longtemps. C’est un évènement qui aurait pu se tenir beaucoup plus tôt et nous aurions épargné les vies humaines de tout ce qu’elles ont subi. C’est arrivé tard après des forfaits, des actes de violence, des déclarations incendiaires. Mais tout compte fait, toutes les guerres terminent toujours autour d’une discussion. Donc ces personnalités qui ont contribué à décrisper l’atmosphère, je les remercie. C’est une initiative que nous allons encourager. Il reste maintenant que ça soit pris en compte par les acteurs. »