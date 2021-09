Enseignement supérieur: La Ministre Eléonore Yayi Ladékan décroche son grade de Professeur Titulaire

Précédemment Maître de Conférences de Chimie et actuelle Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan est désormais Professeure Titulaire dans la spécialité Chimie organique et chimie des substances naturelles conformément aux résultats du Cames/Cci 2022 publiés hier. Enseignante à l’Université d’Abomey-Calavi, Eléonore Yayi Lédékan était, avant son entrée au gouvernement en 2019, 3ème Vice-recteur chargée de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l’insertion professionnelle jusqu’en 2019. Elle a fait son cours primaire à Porto-Novo et à Cotonou où elle décroché son CEFEB en classe de CM1, son Bepc en 1985 au Collège Vèdoko puis son Baccalauréat série ST, en 1988. Inscrite à la Faculté des sciences et techniques, elle fait parler sa passion pour la chimie et décroche sa maîtrise en 1995. Cette brillante réussite lui a permis d’être aussitôt choisie pour être Assistante dans sa faculté. Trois ans plus tard, soit en 1998, elle devient l’un des premiers produits de la formation doctorale de sa faculté, après la soutenance de sa thèse de doctorat. Sa recherche a porté sur la valorisation des plantes aromatiques, notamment le « Tchiayo », le basilic et le « Kessou-Kessou ». Ceci, grâce à un projet soutenu par l’Université d’Abomey-Calavi et l’Université Blaise Pascal de Clermont. Elle a été nommée en 2012, Directrice générale du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’Université d’Abomey-Calavi avant de rejoindre le gouvernement du Président Boni Yayi, au poste de ministre des enseignements maternel et primaire. Malgré ses actuelles charges ministérielles, la Professeure Eléonore Yayi Ladékan enseigne toujours à l’Université d’Abomey-Calavi.

Laurent D. Kossouho