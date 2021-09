Promotion au Cames: Nassirou Bako-Arifari admis avec brio au grade de Professeur titulaire des universités du Cames

Le député Nassirou Bako-Arifari

L’ancien Ministre des Affaires Etrangères, et député de la 8ème législature, Nassirou Bako-Arifari, universitaire accompli, vient de passer brillamment son examen d’admission au grade de Professeur titulaire. Les résultats proclamés par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames), dont les travaux de la 43ème session se sont déroulés en ligne du 12 juillet à ce mercredi 15 septembre 2021 à partir d’une plateforme pour des raisons sécuritaires liées au Covid-19, ont pris fin avec la proclamation des résultats consultables en ligne. Parmi les lauréats de ce prestigieux concours, figure Nassirou Bako-Arifari qui confirme son grade de professeur de rang magistral des universités du CAMES. Il accède désormais au grade de professeur titulaire des universités dans la spécialité sociologie politique.

Une nouvelle couronne de laurier pour l’universitaire Nassirou Bako-Arifari. Précédemment Maître de Conférences des universités depuis juillet 2012 et chargé des cours de Sociologie politique à l’Université d’Abomey-Calavi, l’ancien chef de la diplomatie béninoise est passé depuis ce mois de septembre 2021 au grade très convoité de Professeur titulaire des universités.

Telle est la délibération issue des travaux de la 43ème session des Comités consultatifs Interafricains du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames). L’heureux impétrant qui a satisfait aux exigences du Cames en matière d’enseignement, de recherche et de qualité des travaux scientifiques, intègre dorénavant le cercle fermé des professeurs de rang magistral des universités avec la mention la plus élevée de sa catégorie.

Titulaire d’un Doctorat de troisième cycle soutenu de fort belle manière dans la prestigieuse Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Ehess) de Marseille après de brillantes études en Allemagne et en France il y a plus de deux décennies, Nassirou Bako-Arifari est réputé pour être un brillant professeur de sociologie politique, rigoureux mais fort apprécié de ses étudiants. Ceux de sa génération le décrivent d’ailleurs comme un brillant étudiant et plus tard comme l’un des meilleurs professeurs d’Histoire et de Géographie de nos collèges et lycées avant qu’il ne s’envole pour l’Allemagne pour ses études de troisième cycle sanctionnées par un doctorat au début des années 2000.

A son retour au pays, il intègre le département de sociologie anthropologie de l’université d’Abomey-Calavi où il contribue depuis plus de deux décennies à la formation de diverses promotions de sociologues et d’anthropologues, aptes à la recherche ou opérant directement à la base.

Son admission au grade de Professeur titulaire des universités du Cames n’apparaît dès lors que comme la consécration d’un parcours universitaire et intellectuel tissé d’auréoles après son admission en 2012 au grade de maitre de conférences. Si Nassirou Bako-Arifari est très bien connu des étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’Université d’Abomey-Calavi, mais aussi ceux d’autres universités européennes, une large opinion des Béninois ne le découvre qu’à l’occasion de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée (Lépi) dont il était la cheville ouvrière en qualité de Superviseur Général de la Commission politique qui a présidé l’élaboration de cette liste.

Député élu depuis les élections législatives d’avril 2011 et sans discontinuité jusqu’à cette 8ème législature et ancien Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur du 30 mai 2011 au 24 juin 2015, Nassirou Bako-Arifari, la soixantaine environ, peut se flatter d’être né sous une belle étoile. Au-delà d’une gloire et d’une consécration personnelles pour cet enseignant-chercheur rigoureux et pointilleux, c’est le Bénin qui se retrouve à l’honneur, en enregistrant pour la première fois seulement dans son histoire, un Professeur titulaire des universités dans les disciplines de la sociologie et de l’anthropologie politique.

Il n’est plus besoin de souligner que le député Nassirou Bako-Arifari, natif de Karimama qui a réussi à faire flotter le drapeau du Bénin à Genève au siège de l’Union Interparlementaire en janvier 2019 avec son élection à la présidence du Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’UIP, compte parmi les brillants esprits du landerneau universitaire du Bénin et justifie d’une impressionnante série de publications en langue française comme en anglais et dans les plus prestigieuses revues de classe internationale.

Wandji A.