Suspension des manifestations festives et culturelles à Porto-Novo: Le Maire Yankoty appelle au respect strict de la décision

Le Maire Charlemagne Yankoty délivrant son message à la cérémonie d’échanges de voeux

Le premier citoyen de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty hausse le ton en ce qui concerne le respect strict par les citoyennes et citoyens de la capitale, de la décision du gouvernement relative à la suspension de l’organisation des manifestations festives et culturelles. A travers un communiqué en date du mercredi 1er Septembre 2021, l’autorité municipale invite instamment toutes les citoyennes et tous les citoyens résidant à Porto-Novo à se conformer strictement et sans délai à ladite décision qui suspend l’organisation de toutes manifestations culturelles et festives.

Autrement dit, tout contrevenant à la présente décision s’expose aux déconvenues qui en découleront. Le communiqué précise entre autre que les Chefs d’arrondissement, les commissaires d’Arrondissement et les Chefs quartier sont instruits pour veiller à son respect. Lire plutôt l’intégralité du communiqué.

Fidèle KENOU