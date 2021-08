Recensement complémentaire: Brice Hondi invite les artisans à sortir massivement pour se faire enrôler

En prélude au démarrage ce lundi 23 août 2021 du lancement officiel du recensement complémentaire des artisans du Bénin initié par le Gouvernement, le Président de l’Ong Adeco, promoteur de la Plateforme de communication du Réseau national des artisans, Brice Hondi a publié un message dans lequel il exhorte les Artisans de tous les départements, communes, arrondissements et quartiers à sortir massivement afin de se faire enrôler dans le cadre de cette nouvelle phase de recensement qui donne droit aux avantages liés aux différents programmes gouvernementaux. A le croire, ce recensement complémentaire est la preuve que le Président Patrice Talon est à l’écoute de ses populations notamment les artisans. En effet, il a rappelé qu’au cours des différentes rencontres avec le Ministre de l’Artisanat, Modeste Kérékou, il a été question qu’il porte au nom des artisans une doléance spéciale auprès du Chef de l’État pour un recensement complémentaire de tous les artisans qui avaient été omis lors de la première opération de recensement. « Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de ce que notre cri a été entendu. Ainsi, officiellement le recensement complémentaire se déroulera du 23 Août au 4 Septembre 2021. Ceci permet d’offrir une nouvelle chance aux artisans afin que ces derniers profitent des multiples avantages découlant des réformes du gouvernement. Je saisis donc cette opportunité pour remercier et encourager le Chef de l’Etat pour tous les projets prévus dans le PAG en faveur du secteur de l’artisanat. Je voudrais notamment le saluer pour avoir donné une suite favorable à notre requête », a-t-il souligné.

Mesdames et Messieurs, chers Artisans,

Qu’il vous souvienne, qu’au cours de nos différentes rencontres avec le ministre Modeste KEREKOU, notre ministre de tutelle que nous saluons au passage pour son leadership, il a été question qu’il porte en notre nom une doléance spéciale auprès du Chef de l’État, Son Excellence le Président Patrice TALON, pour un recensement complémentaire de tous les artisans qui avaient été omis lors de la première opération de recensement.

Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de ce que notre cri a été entendu.

Ainsi, officiellement le recensement complémentaire se déroulera du 23 Août au 4 Septembre 2021.

Ceci permet d’offrir une nouvelle chance aux artisans afin que ces derniers profitent des multiples avantages découlant des réformes du gouvernement.

Je saisis donc cette opportunité pour remercier et encourager le Chef de l’Etat pour tous les projets prévus dans le PAG en faveur du secteur de l’artisanat.

Je voudrais notamment le saluer pour avoir donné une suite favorable à notre requête.

Ceci est la preuve que le Président Patrice TALON est à l’écoute de ses populations notamment les artisans.

Je voudrais, par conséquent, inviter les Artisans de tous les départements, communes, arrondissements et quartiers à sortir massivement afin de se faire enrôler dans le cadre de cette nouvelle phase de recensement qui donne droit aux avantages liés aux différents programmes gouvernementaux.

Je vous remercie

Brice HONDI

PDG GROUPE ADECO

Laurent D. Kossouho