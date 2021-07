Présentation de lettres de créances au Chef de l’Etat: Le nouveau Nonce Apostolique et les ambassadeurs du Brésil, du Rwanda et de l’Afrique du Sud entrent en fonction

Ballet des nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin au palais de la Marina. Ils sont au total 4 à avoir présenté ce jeudi 22 juillet 2021, leurs lettres de créance au Chef de l’Etat, Patrice Talon. Il s’agit de Mgr Mark Gérard Miles, nouveau Nonce Apostolique du Vatican près le Bénin avec résidence à Cotonou, Régina Cécilia de Oliveira, nouvelle Ambassadrice de la République fédérative du Brésil près le Bénin avec pour résidence à Cotonou, Patricia Robina Marks, nouvelle Ambassadrice de la République d’Afrique du Sud près le Bénin avec résidence à Cotonou et enfin Aisa Kirabo Kacyra, nouvelle Ambassadrice de la République du Rwanda près le Bénin avec résidence à Accra, au Ghana. Après les salutations et hommages militaires, les nouveaux ambassadeurs ont, tour à tour, présenté au Chef de l’Etat leur lettre de créance ainsi que la lettre de rappel de l’ancien ambassadeur de leur pays près le Bénin. Après ce geste qui leur permet d’entrer officiellement dans leur fonction, ils ont reçu les mots de félicitation puis un entretien avec le Chef de l’Etat sur la coopération bilatérale entre leur pays et le Bénin. Ces nouveaux ambassadeurs se disent ainsi engagés à renforcer les liens de coopération entre le Bénin et leurs pays respectifs.

Rastel DAN