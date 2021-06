Tennis de Table/6e édition du Tournoi Ping Docteurs: Adou Amir confirme, Laurette Goussikindé surprend chez les jeunes filles

La finale des filles entre Lima Chansia et Laurette Goussikindé

Le tournoi de tennis de table Ping Docteurs (6e édition) s’est déroulé le dimanche 27 juin 2021. Organisé par la fédération béninoise de tennis de table avec l’appui du JWHC aménagement de la Province du Jiang Xi et le soutien du directeur du centre culturelle Chinois, ce tournoi a regroupé les pongistes de moins de 21 ans, au Temple du Son de Togoudo (Godomey). A l’arrivée, ce sont Amir Adou (chez les garçons) et Laurette Goussikindé (chez les jeunes filles) qui ont remporté les premières places.

Amir Adou, pour conserver son titre, a dominé Emmanuel Zokpè (3 sets à 0). De son côté, Laurette Goussikindé a qui n’a laissé aucune chance à ses concurrentes dont les habituées de la compétition, Ziadath Akadiri (tenante du titre) qu’elle a battu (3-2) en demi-finale, a dicté sa loi à la 2e de la 5e édition, Chansia Lima en finale. Très habile avec une technique de jeu à peaufiner, mais qui a dérangé ses adversaires, elle s’est imposée par de 3 sets à 0.

Heureuse de sa performance, Laurette Goussikindé a remercié son coach et les organisateurs de ladite compétition avant de promettre poursuivre sa préparation pour les autres compétitions à venir afin de répondre bien présente. Amir Adou, le vainqueur chez les hommes a reconnu le niveau bon de ses adversaires qu’il dit lui permettent de s’améliorer. « Mes adversaires jouent bien. Mais, à chaque fois, ils élèvent le niveau et je fais pareille pour venir à bout d’eux. C’est de bons challengers pour moi», a-t-il fait savoir. Les résultats de la présente édition sont satisfaisants pour le président de la fédération, Ferdinand Sounou qui profite pour remercier le promoteur du Temple du Son pour avoir mis sa salle à la disposition de l’organisation. «Cette édition a été une édition de surprise en thème de résultats, surtout chez les jeunes filles où, c’est une nouvelle qui a occupé la tête du tableau féminin», a précisé le président avant de remercier tous ceux qui ont participé à la tenue de cette édition.

A souligner que cette compétition s’organise à la fin de chaque trimestre et que la présente, est celle du deuxième trimestre de cette année. Le rendez-vous est donc pris pour la fin du mois de Septembre prochain.

Anselme HOUENOUKPO