Handball/Saison 2020-2021: Le championnat professionnel lancé

Le président de la fédération béninoise de handball, Antoine Bonou, lors de son allocution d’ouverture

La professionnalisation du sport suit son court au Bénin. Après le football et le volley-ball qui sont déjà de pleins pieds dans le professionnalisme, c’est le tour du handball. En effet, la fédération vient de procéder au lancement de son championnat professionnel. Le top a été donné le dimanche 28 juin 2021, au hall des arts loisirs et sports de Cotonou. Et c’est le match Adjidja Hbc vs Aso Modèle, remporté 30-20 par Adjidja, qui a servi d’affiche inaugurale. Avant la tenue de cette rencontre, il y a eu la cérémonie officielle de lancement qui a connu la présence de plusieurs autorités du monde sportif béninois à savoir le président du Comité National Olympique et Sportif du Bénin, Julien Minavoa, le Directeur du Sport d’élite, Bonaventure Codjia ainsi le patron de la confédération africaine de handball, le docteur Mansourou Arèmou. A cette occasion, le président du comité exécutif de la fédération béninoise de handball, Antoine Bonou a exprimé toute sa joie qu’«enfin, sa discipline s’est mise dans la tendance». Il a alors salué les membres du comité qui ont bataillé jour et nuit pour que le projet puisse démarrer réellement. «Aujourd’hui, c’est un jour historique pour notre discipline commune. Et nous sommes convaincus qu’avec cette nouvelle réforme bien murie par notre gouvernement à travers le ministère des sports, le handball béninois va rayonner de plus belle. Je vous invite à toujours être endurant au travail et ensemble nous allons réaliser des miracles », a-t-il déclaré.

Début d’une nouvelle ère du handball béninois, ce championnat organisé par la Ligue Professionnelle Transitoire connait la participation de plusieurs clubs dont quatre au niveau des Dames (ASPAC, Flowers, ASO Modèle, Adjidja FAB) et sept (répartis en deux Zones) chez les hommes. Les matchs se joueront en linéaire et en aller et retour dans un format de zone. Les rencontres se disputeront sur cinq terrains dont celui du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, Stade Charles De Gaule de Porto-Novo, le Centre des Arts de Parakou et le stade d’Abomey.

Voici les équipes hommes

Zone A: ASPAC, Adjidja, ASO Modèle et ASVO.

Zone B: Buffles, ABO Sport et Flowers

Tous les résultats de la 1ère journée

Hommes

Adjidja-ASO Modèle 30-20

Buffles-ABO Sport 23–18

ASVO-ASPAC 10- 25

Dames

Adjidja-ASO Modèle 28-22

Anselme HOUENOUKPO