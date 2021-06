Umoa-Titres: La BCEAO félicite le Bénin pour sa bonne performance

Logo UEMOA

Le gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné a, le 17 juin 2021, félicité l’État béninois en l’occurrence son ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni pour sa performance réalisée sur le marché sous régional des Titres publiques. Cette félicitation a été adressée après que le pays a réalisé un record de rendement sur la maturité de 3 ans avec un coupon de 5,20%. En effet, le 27 mai 2021, le Bénin a émis des Obligations de relance (OdR) du trésor avec une maturité de 3 ans avec coupon de 5,25 % pour un montant mis en adjudication de 60 milliards francs. Alors que pendant la même période, les autres pays ont affiché des coupons qui varient de 5,0% à 6,10% sur la même maturité. Et pour cette bonne performance, le gouverneur de la BCEAO a adressé ses félicitations et reconnaissance au ministre béninois de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et à l’État. Le 17 juin 2021, le Bénin a émis son deuxième OdR ( Obligations de Relance ) sur la maturité de 3 ans avec un coupon de 5,20% plus bas que celui du 27 mai pour un montant de 60 milliards. Malgré cette baisse du coupon, l’opération a enregistré un taux de couverture du montant mis en adjudication de 304,40% avec un taux de sortie 4,96%. Cette opération a connu un succès avec un taux de couverture du montant mis en adjudication de 284,68% et un taux de sortie de 5,09% soit le rendement le plus bas de l’Union sur cette maturité. Outre le gouverneur de la BCEAO Tiémoko Meyliet Koné, plusieurs acteurs du marché Umoa-titres, des banques spécialistes en valeurs du trésor local et des investisseurs ont salué cette performance du Bénin.