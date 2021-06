Audience au Palais de la Marina: Patrice Talon très admiratif du pharmacien-ébéniste Joachim Hodé

Le Président de la République Patrice Talon a reçu ce lundi 14 juin 2021 au Palais de la Marina, le pharmacien-ébéniste Joachim Hodé. « J’ai suivi un reportage sur vous à la télévision et impressionné, j’ai décidé de vous rencontrer pour vous féliciter et vous encourager », a souligné le Président de la République à l’entame de la rencontre. Selon ses explications, il est fier d’avoir des compatriotes talentueux comme Joachim Hodé qui sortent de leur zone de confort. Le Dr Joachim Hodé est revenu sur sa formation de pharmacien et sur les raisons qui l’ont motivé à mettre en place Fenou service HD, sa société de production de mobiliers en bois avant de recevoir les conseils avisés du chef de l’État. « Durant mon adolescence, j’ai eu la chance d’être élevé par mon oncle menuisier de formation auprès duquel j’ai découvert la passion pour l’ébénisterie », a-t-il confié. Une fois son diplôme de pharmacien obtenu au terme de ses études universitaires, il a fait le choix d’approfondir sa passion et surtout de montrer un autre visage du pharmacien qui n’est plus aujourd’hui qu’un spécialiste du médicament ou un cadre d’officine. C’est ainsi que depuis 3 ans, il conçoit avec son équipe des mobiliers divers comme des lits et armoires. « Cela fait au total 15 ans que je travaille le bois, cela ne m’a pas empêché de faire mes 6 ans de formation universitaire pour sortir diplômé en pharmacie en 2017 », a martelé le pharmacien-ébéniste Joachim Hodé. Le Président de la République, Patrice Talon a pour l’occasion exprimé son soutien personnel et celui de l’Etat à ce jeune pharmacien. « Vous êtes un symbole pour la jeunesse de ce pays », a confié le Président Patrice Talon. Car pour lui, il est important qu’au-delà des formations respectives, les Béninois travaillent à développer le talent ou la passion qui sommeille en chacun d’eux. « À travers votre personne, j’encourage tous les Béninois d’ici et d’ailleurs qui activement repoussent leurs limites et s’investissent dans leurs passions à continuer davantage. Sachez qu’aucun sacrifice n’est vain et que vos efforts seront bénéfiques et reconnus tôt ou tard», a affirmé le Président de la République très admiratif de ce jeune béninois qui a pu concilier ses deux passions.

