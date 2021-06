Lancement du BEPC à Tokpa-Domè: Kouaro Yves Chabi appelle les acteurs de l’école à accompagner la modernisation des examens

Le Ministre Kouaro Yves Chabi procède à l’ouverture de l’enveloppe contenant les épreuves de Communication Ecrite

C’est le Ceg Tokpa-Domè, dans la commune de Kpomassè, département de l’Atlantique, qui a abrité, ce lundi 14 juin 2021, la cérémonie de lancement officiel au plan national de l’examen du BEPC, session de juin 2021. Un examen dont la réussite de l’organisation a été saluée par le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi. Se prononçant sur les innovations apportées dans l’organisation de cette année, le Ministre Kouaro Yves Chabi a précisé : « Nous sommes dans la logique du Gouvernement qui veut que notre administration soit modernisée. Les examens s’organisent depuis peu dans cette logique. Les candidats ont réussi à se faire inscrire en ligne ». Le Ministre a ajouté que le recours aux outils informatiques est bien pareil pour bon nombre d’opérations entrant dans le cadre de l’organisation des examens. «Je veux noter l’élaboration de la liste des surveillants de salle, la confection de la liste des correcteurs et autres. Nous sommes dans cette logique de moderniser désormais l’organisation des examens dans le secteur de l’éducation. C’est une première et nous allons continuer. C’est le lieu de dire merci au Gouvernement pour cette vision et de demander à tous les acteurs du système éducatif de nous accompagner dans ce sens », a-t-il fait savoir. Avant le cérémonial de lancement, le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi, accompagné du Préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, du Maire de la Commune de Kpomassè, Kenam Mensah et de quelques membres de son cabinet ministériel a eu des échanges avec les surveillants de salle où il les a invités à plus de vigilance, de conscience professionnelle et de patriotisme.

Rastel DAN