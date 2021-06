Réélection du Président de la République du Bénin et appréciation du régime de la rupture: Le SG/ONU félicite Patrice Talon

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres

Pour sa réélection à la magistrature suprême au terme du scrutin du 11 avril dernier, le Président Patrice Talon a été félicité par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C’est par le biais du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, Salvador Niyonzima que son message est parvenu au Président de la république Patrice Talon. En effet, Salvador Niyonzima, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies a été reçu ce mercredi 9 juin 2021 en audience au cabinet du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci. Au cours des discussions entre les deux personnalités, l’hôte du chef de la diplomatie béninoise a fait savoir qu’il est porteur du message de félicitations du Secrétaire général des Nations-Unies. « Je suis porteur d’un message du Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres. Il s’agit d’un message de félicitations au Président Patrice Talon suite à sa réélection pour un second mandat », a précisé le Coordonnateur résident du système des Nations Unies. À cet effet, il a rassuré de l’accompagnement du Système des Nations Unies en ce qui concerne les réformes à entreprendre durant les cinq prochaines années par le Président de la République. « Nous sommes prêts à travailler sur les nouveaux chantiers y compris les anciens qui sont en cours avec le Bénin sur les plans social, éducatif, économique et autres. Sur tous ces chantiers, nous sommes là pour accompagner le Bénin et les Béninois », a promis Salvador Niyonzima. A l’entendre, les relations entre les Nations Unies et le Bénin sont au beau fixe. « Je pense que nous sommes en intelligence parfaite avec la Partie béninoise en ce qui concerne les questions de développement et nous travaillons aussi ensemble sur les questions de liberté et de démocratie », a-t-il fait savoir.

Alban Tchalla (Stag.)