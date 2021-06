Décryptage de l’appel à l’unité nationale lancé par Patrice Talon: Le bâtonnier Jacques Migan contredit Eugène Azatassou du parti Les Démocrates

L’émission Info hebdo de la Télévision Esae Tv a reçu, ce 5 juin, deux invités pour un débat contradictoire sur le discours d’investiture du Président Patrice Talon. Il s’agit pour le compte de l’Opposition, du Vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou et pour le compte de la mouvance, de l’ancien Bâtonnier Me Jacques Migan, membre du bureau politique du parti Bloc Républicain. Appréciant l’appel à l’unité nationale lancé par le Président Patrice Talon dans son discours d’investiture, Eugène Azatassou a souligné que les mots clés utilisés par le Président ne correspondaient pas à la réalité du quinquennat. Il en veut pour preuve cette volonté du chef de l’Etat de renforcer l’unité nationale qui a abouti à des élections avec violences, selon lui. Il s’agit à le croire des choses qu’on n’avait pas connues depuis la première décennie des élections au Bénin, des propos qui amènent à se renfermer de façon régionaliste sur soi. « Ça n’a pas donné le résultat qu’on aurait dû attendre de la part de quelqu’un qui a une ferme volonté de renforcer l’unité nationale », a-t-il déclaré. De son côté, Me Jacques Migan a expliqué que c’est un engagement que le chef de l’Etat a pris devant la Nation dans son serment et qu’il est tenu de le respecter sinon, il sera traduit devant la Cour constitutionnelle. S’agissant du discours proprement dit, l’ancien Bâtonnier a affirmé qu’en principe on devrait féliciter ce chef de l’Etat qui a décidé de renforcer ce qu’il a commencé dont l’unité nationale. Pour lui, le Bénin est un Etat de droit où il y a des partis politiques qui animent la vie politique. « On parle de l’unité à partir de ce qui est existant et qui se trouve sur le terrain » et non à partir des personnes se trouvant hors du territoire pour une raison ou une autre, a insisté Jacques Migan. Et à Eugène Azatassou d’ajouter que ce qui s’est passé au cours de ces cinq dernières années n’a plus jamais été vu depuis les dix premières années ayant suivi l’indépendance, mettant ainsi un accent particulier sur l’exclusion qu’il a notée sur le plan politique au cours du premier mandat du Président Patrice Talon. Un avis qu’a rejeté Me Jacques Migan qui soutient qu’on ne peut pas exclure quelqu’un qui anime la vie politique dans un Etat démocratique. A le croire, c’est le refus de certaines personnes de se conformer aux lois de la République qui ont engendré leur non-participation aux élections passées. C’est le cas des Démocrates qui, selon l’ancien Bâtonnier, ont fait « le gros dos » à l’époque.

Laurent D. Kossouho