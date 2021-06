Atelier d’évaluation de la présidentielle d’avril 2021: Le SGN Abdoulaye Bio Tchané et les militants BR font le point et posent de nouvelles bases

Il s’est tenu dans la matinée de ce samedi 05 juin 2021 à l’hôtel Jeco de Dassa, l’atelier d’évaluation du Bloc Républicain sur l’élection présidentielle du 11 avril 2021. L’objectif de cette rencontre est d’évaluer d’une part les actions engagées dans le cadre des élections présidentielles du 11 avril 2021, mais aussi le processus d’installation des structures décentralisées du parti pour une nouvelle dynamique sur l’échiquier national.

Pour une relance efficace du parti Bloc Républicain sur l’échiquier politique national après la victoire du duo Talon-Talata, les militants du parti cheval blanc se sont retrouvés à Dassa. Sur l’initiative des membres du bureau politique présidé par Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire général national du parti, cette rencontre politique de vérité a mobilisé tous les acteurs impliqués dans le fonctionnement et la gestion des dernières élections au sein de cette grande formation politique. Objectif évaluer le bilan de la dernière élection présidentielle d’une part, mais aussi jeter un regard sur le processus d’installation des structures de base du parti. Étaient présents, les ministres, députés, maires, les coordonnateurs des comités de campagne, les coordonnateurs des comités communaux de supervision de la campagne. En procédant à l’ouverture de ladite séance, le Secrétaire général national du parti, Abdoulaye Bio Tchané a félicité ses camarades militants pour la véritable mobilisation en vue de la tenue effective de ces assises. Sorti d’une élection présidentielle qui a connu la victoire du candidat du parti, le ministre ABT a, dans son allocution, exprimé sa fierté des résultats et surtout témoigné sa gratitude aux militants pour leur endurance qui a permis la victoire du duo candidat Talon-Talata. Au nom du comité d’organisation, l’honorable Janvier Yahouédéou a salué la mobilisation des militants autour de cette activité qui entre dans le cadre des principes d’organisation du Bloc Républicain. En invitant les participants aux assises de Dassa à faire montre de plus de réalisme dans l’évaluation, le Secrétaire Général National du BR, Abdoulaye BIO TCHANE a défini le canevas à suivre : « Le bilan que nous faisons au titre de cette campagne n’est pas seulement pour regarder derrière. C’est vrai que nous devons examiner ce qui a marché comme ce qui ne l’a pas été. Mais nous devons en tirer leçon pour l’avenir ». Au cours de ladite rencontre, les participants ont d’abord fait le point des activités politiques de la dernière présidentielle avant de faire des recommandations suite à cette première communication qui a porté sur le bilan des élections présidentielles et qui a été animée par l’honorable ANANI Joseph. Pour un déroulement de la prochaine campagne, il est recommandé que cette même activité de bilan de la présidentielle s’étende dans les communes et départements à travers une bonne restitution des délégués. Après l’introduction du communicateur sur la mise en installation des structures décentralisées du parti et la présentation de la nouvelle directive sur laquelle va fonctionner désormais le parti, les participants ont souhaité que le démarrage des travaux soit prolongé de deux semaines afin de permettre aux uns et aux autres de maîtriser les activités à faire. Cette deuxième communication a été animée par l’honorable Prof KASSA Barthélemy. Elle a été l’occasion de faire l’évaluation du processus d’installation des structures décentralisées du BR et nouvelle directive. Au terme des débats suite aux les interventions des uns et autres, ainsi que les questions et suggestions faites, les membres du bureau du parti ont promis satisfaire les requêtes de leurs militants afin d’accompagner les activités sur le terrain. En saluant fortement les militants BR qui ont véritablement mouillé le maillot pour la victoire escomptée, Abdoulaye Bio Tchané a invité ses camarades à maintenir le cap et surtout à travailler davantage pour améliorer lesdites performances.

La première communication a porté sur le bilan des élections présidentielles. Elle est animée par l’honorable ANANI Joseph. Un autre présidium mis en place pour suivre la deuxième communication animée par l’honorable Prof KASSA Barthélemy, est composé du modérateur Prof FONTON Noël et du rapporteur Prof GLIDJA Judith. Cette communication est portée sur l’évaluation du processus d’installation des structures décentralisées du BR et nouvelle directive. Le débat suit son cours actuellement avec les interventions des uns et autres, les questions et suggestions.

Alban Tchalla (Stag.)