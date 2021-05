Premier gouvernement de Talon 2: Les cinq femmes ministres maintenues à leurs postes respectifs

Eléonore Yayi Ladékan, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Au total, cinq femmes sont nommées ministres au sein du premier gouvernement du second quinquennat du Président Patrice Talon. La comparaison de l’actuelle équipe à celle sortante révèle que le chef de l’Etat a opté pour la constance du taux de présence de femmes au sein de l’Exécutif. En effet, le dernier Gouvernement du premier quinquennat de Patrice Talon installé en septembre 2019 comportait cinq femmes. Il s’agit d’Adidjatou Mathys, ministre du travail et de la fonction publique, Véronique Tognifodé Mèwanou en charge des affaires sociales et de la micro-finance, Eléonore Yayi Ladékan, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aurelie Adam Soulé Zoumarou, du numérique et de la digitalisation, et Shadiya Alimatou Asouman en charge de l’industrie et du commerce. En 2021, le Président Patrice Talon a décidé de reconduire ces cinq ministres respectivement à leurs postes. Aussi note-t-on la diminution du nombre de postes ministériels qui est passé de 24 à 23. En effet, le ministère de la communication et de la poste a été supprimé.

Laurent D. Kossouho