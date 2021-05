Revue trimestrielle du PTA d’Abomey-Calavi: Le Maire Ahouandjinou priorise la performance administrative

Le maire Angelo Ahouandjinou à l’ouverture de la session

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi a procédé, ce mardi 18 mai, au lancement d’un atelier sur la revue trimestrielle du Plan de travail annuel gestion janvier-mars 2021. La cérémonie s’est déroulée à la salle de réunion de Business Promotion Center (BPC).

Prévu pour durer deux jours, cet atelier ayant réuni les cadres de la mairie d’Abomey-Calavi et les élus communaux s’inscrit dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours l’exécution du Plan de travail au sein de l’administration communale. A cette occasion, les Directeurs techniques de la mairie ont présenté le point d’exécution des travaux en ce qui concerne leurs directions respectives. Pour le Maire Angelo Ahouandjinou, le Plan de travail annuel est un document stratégique de planification au sein d’une structure administrative et vise de ce fait la mise en cohérence parfaite d’un certain nombre d’activités pour l’atteinte des objectifs préalablement fixés. Ce Plan, ajoute-il, est le document boussole qui permet à l’administration communale de réaliser les objectifs inscrits dans le plan de développement communal (PDC). Il n’a pas manqué de souligner que sa mise en œuvre requiert de tous ses acteurs une synergie d’actions et fait déployer les performances de chacun et de tous. Poursuivant son intervention, le Maire a mis un accent particulier sur les résultats attendus de cet atelier qui offre l’occasion de faire l’évaluation des activités menées au niveau de chaque structure administrative, de mesurer les indicateurs de performance et de procéder au réajustement nécessaire au regard des nouvelles orientations et exigences institutionnelles de la mairie. La présente activité, la première au sein de l’administration communale d’Abomey-Calavi paraît donc l’une des plus importantes de cette année pour le Maire puisqu’il s’agit pour lui et le personnel administratif de revisiter l’administration qui sera désormais bien encadrée pour éviter la navigation à vue de toutes les personnes qui y travaillent. Elle connaîtra une périodicité trimestrielle pour le suivi-élaboration des activités planifiées. A la fin de l’exercice, un rapport de performance globale de toutes les entités de l’administration communale sera élaboré. Ce qui servira de base quant aux indemnités de rendement et autres avantages liés aux agents les plus méritants. A noter qu’à travers cette revue, le Maire Angelo Ahouandjinou et son conseil communal comptent repartir sur de nouvelles bases avec l’administration communale en vue du bonheur et de l’épanouissement de tous les travailleurs et surtout de l’amélioration des prestations rendues aux usagers clients de la mairie.

Laurent D. Kossouho