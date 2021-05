Certification de l’aéroport de Cotonou: Un processus achevé grâce aux investissements du gouvernement

Devanture aéroport de Cotonou

L’Agence nationale de l’aviation civile du Bénin (ANAC) a achevé le processus de certification de l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou. C’est à la faveur d’un point de presse que le Directeur Général de l’ANAC, Karl Lègba, a annoncé cette bonne nouvelle. Selon ses explications, le processus normalisé permet de déterminer à un moment que l’aéroport de Cotonou répond aux normes minimales de sécurité aérienne. «La certification de l’aéroport est une norme internationale qui prouve que tout aéroport international dans le monde entier doit être certifié pour pouvoir accueilli des vols internationaux», a-t-il notifié. Et cette exigence a été reprise par le code de l’aviation civile qui est consacrée par la loi 2013-08 du 28 août 2013 qui stipule en son article 131 que les aérodromes internationaux du Bénin doivent recevoir une certification. Depuis 1960, l’aéroport de Cotonou n’est pas certifié. «Ce n’est pas faute de n’avoir pas essayé dans le passé, mais il y a beaucoup de tentatives pour la certification de l’aéroport de Cotonou», a-t-il laissé entendre. À l’en croire, si ce ne sont pas les lourds investissements consentis par le gouvernement du président Patrice Talon et les nombreuses réformes engagées, l’aéroport de Cotonou n’obtiendrait pas la certification car il fallait non seulement mettre aux normes les installations, mais aussi s’assurer de la capacité de l’ANAC à mener à bien ce processus. Les réformes qui ont été engagées dans le secteur du transport aérien ont fait que le Bénin a acquis la capacité de franchir cette étape qu’est la certification de l’aéroport de Cotonou. «Nous avons franchi ces étapes grâce aux investissements consentis par le gouvernement du Président Patrice Talon qui a permis de mettre notre piste aux normes», a martelé le DG de l’ANAC, Karl Lègba.

Edwige Totin