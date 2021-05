Commune de Bantè: Le Maire Edmond B. Laourou suspendu, Bernadin Comlan Kakpo nommé intérimaire

Le ministre en charge de la décentralisation et des collectivités locales, Alassane Seidou

« Absence de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour le rétablissement de l’ordre public à l’occasion des différentes manifestions violentes orchestrées par ses administrés au cours du processus électoral d’avril 2021, refus de rendre compte à l’autorité de tutelle des différents événements relevant de l’exercice de son pouvoir de police administrative, paralysie de l’administration communale résultant de son absence au poste depuis le 13 avril 2021, refus de participer à la réunion du lundi 26 avril 2021 convoquée par le Préfet dans le cadre du bilan sécuritaire relatif au processus de l’élection du 11 avril 2021 ». Ce sont autant de faits que le Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séidou reproche au maire de la commune de Bantè, Edmond Babalèkon Laourou. Il s’agit pour l’autorité de tutelle de « fautes lourdes » au regard des dispositions de la loi portant organisation des communes en République du Bénin, et qui nécessitent sa suspension. Il convient de noter que la décision de le suspendre fait suite au rapport du Préfet du département des Collines en date du 30 avril 2021 relatif aux faits reprochés au maire, notamment à l’occasion de la présidentielle de 2021 d’une part, et de la recommandation du conseil départemental de concertation et de coordination réuni en sa séance extraordinaire du 30 avril, laquelle a connu des faits qui sont reprochés au maire de la commune de Bantè.

Bernadin Comlan Kakpo remplace provisoirement le maire suspendu

Par un arrêté ministériel pris ce mardi 12 mai 2021, Bernadin Comlan Kakpo a été désigné pour occuper le poste du maire de la commune de Bantè. Il remplace provisoirement Edmond Babalèkon Laourou suspendu de ses fonctions de maire pour fautes lourdes. Selon l’article 2 de l’arrêté signé par Alassane Séidou, Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Bernadin Comlan Kakpo exerce la plénitude des attributs du maire.

Laurent D. Kossouho