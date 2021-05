Distinction dans l’ordre national du Bénin: Zakarie Gbodjéydo élevé à titre exceptionnel au grade de chevalier de l’ordre national

Zakarie Gbodjéydo Chevalier de l’ordre

Prime à la compétence de Zakarie Gbodjéydo. Secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales (CONAFIL). Il vient d’être promu à titre exceptionnel au grade de chevalier de l’ordre national du Bénin. Il a été élevé à ce grade, pour son engagement et son professionnalisme au service du public et surtout son dynamisme au service des populations béninoises à travers le CONAFIL qui est une structure sous tutelle du Ministère de la Décentralisation, de la gouvernance locale, de l’administration et de l’aménagement du territoire. Ses mérites en tant que contributeur au développement de la nation sont reconnus par le président de la république Patrice Athanase Guillaume Talon qui a pris le décret N° 2021- 199 du 05 mai 2021 portant nominations ou promotions à titre normal et civil dans l’Ordre National du Bénin pour l’élever exceptionnellement au grade de chevalier de l’ordre national comme une vingtaine de personnalités.

Le chef de l’État à travers ledit décret, a décidé de valoriser le travail des personnalités du pays. Parmi ces heureux, il y a le Secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales (CONAFIL), Zakarie Gbodjéydo qui gère le Fonds d’appui au développement des communes (Fadec). A ce poste, il a pu apporter des résultats satisfaisants qui lui ont valu la confiance de sa hiérarchie depuis près de 7 ans. Ancien directeur, des services financiers de la commune d’Abomey-Calavi, Zakarie Gbodjéydo a aussi été ancien directeur des ressources financières et du matériel au Ministère de la Famille et même ancien directeur au ministère de l’économie maritime. A tous ces postes, l’heureux récipiendaire a fait montre d’une rigueur qui ont valu sa proposition à la distinction de la nation pour saluer ses mérites. L’Ordre national de mérite est le plus ancien ordre honorifique de distinctions civiles au Bénin. Il comprend trois grades : chevalier, officier et commandeur. En entendant la cérémonie de décoration et le port à Zakarie Gbodjéydo de la médaille de chevalier de l’ordre, il faut noter que plusieurs personnalités et autorités de haut rang ont été élevées, promues ou nommées par le président de la république.

Alban Tchalla (stag)