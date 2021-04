Décès du président Tchadien Idriss Déby Itno: « Il a été un acteur de paix dans la sous-région sahélo-saharienne » dixit L’He. Nassirou Bako-Arifari

Brave homme, combattant hors pair, acteur de paix, et grand stratège militaire, sont entre autres les qualificatifs employés par le Député Nassirou Bako-Arifari pour rendre hommage au Président tchadien Idriss Déby Itno décédé ce mardi 20 avril. Pour l’ancien Ministre béninois des affaires étrangères, la disparition de cet homme d’Etat va créer un grand vide sécuritaire et stratégique dans la région trouble sahélo-saharienne.

Allahu Akbar ! Paix à l’âme du Maréchal Idris Deby!

Un brave homme et un combattant hors pair qui a défendu vaillamment son pays est tombé au champ d’honneur les armes à la main. Il a bâti une armée digne de ce nom et qui fait la fierté de son pays et de l’Afrique. Il a été un acteur de paix dans la sous-région sahelo-saharienne en contenant toutes les forces du mal en véritable rempart aux frontières du Niger, du Nigeria et de l’Afrique centrale en général. La mort du Maréchal, grand stratège militaire de l’Afrique contemporaine crée un grand vide sécuritaire et stratégique dans la région trouble sahélo-saharienne. Il est important que la stabilité de ce pays soit préservée ainsi que son dispositif militaire pour que le Tchad continue de jouer son rôle majeur de rempart de l’Afrique au Sud du Sahara contre les visées expansionnistes des différentes forces rétrogrades qui écument et désolent nombre de pays du Mali au Nigeria en passant par le Niger et le Burkina Faso.

La tristesse du peuple tchadien est partagée par toute l’Afrique et nous présentons à sa famille éplorée et à toute l’Afrique combattante nos vives et sincères condoléances. Adieu, Maréchal du Tchad!

Nassirou Bako-Arifari