Poursuite judiciaire contre les présumés instigateurs des violences pré-électorales : Moïse Kérékou réagit suite à l’emprisonnement du candidat recalé

La mise en détention provisoire du Professeur Joël Aïvo continue de susciter des réactions dans l’opinion publique. A travers une déclaration qu’il a rendue publique, son colistier Moïse Kérékou a exprimé son regret par rapport à l’arrestation de ce citoyen qu’il fréquente depuis 2006. « C’est avec un cœur meurtri que j’ai appris et suivi l’interpellation et l’emprisonnement du Professeur Aïvo Joël avec lequel j’étais en duo dans le cadre des élections présidentielles de 2021 pour le compte du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD). Comme vous le savez tous, notre duo a été recalé faute de parrainage. Je connais le Professeur Aïvo depuis 2006, c’est un légaliste et un homme intègre », peut-on lire dans cette déclaration. Plus loin, l’Ambassadeur Moïse Kérékou souligne que Joël Aïvo ne mérite pas ce sort. Pour finir, il a exprimé sa compassion à l’endroit du Professeur incarcéré, son épouse et ses enfants, à Réckya Madougou en détention provisoire depuis plus d’un mois et son colistier Patrick Djivo malade.

Laurent D. Kossouho