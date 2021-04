Patrice Talon à propos de sa réélection: « Je donnerai le meilleur de moi-même»

Patrice Talon après sa réélection

Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, le chef de l’Etat Patrice Talon qui vient d’être réélu pour un second mandat a réagi et a dit toute sa fierté par rapport au déroulement du scrutin. Dans son intervention, il a d’abord exprimé sa profonde reconnaissance à l’endroit des électeurs dont la majorité est sortie le 11 avril dernier pour élire leurs dirigeants au sommet de l’Etat, en dépit des menaces, intimidations, et des violences observées par endroits. Il a ensuite remercié tous acteurs politiques toutes tendances confondues, et félicité ses concurrents à savoir le duo Soumanou-Hounkpè et le duo Kohoué-Agossa pour leur parcours et leur sens de patriotisme. Pour Patrice Talon, le peuple béninois a montré, à travers cette élection relativement pacifique, combien de fois il est fier de ses acteurs politiques et des candidats en lice. Au nom de sa colistière Mariam Chabi Talata, des partis politiques qui ont porté et soutenu sa candidature, et son équipe de campagne, il a aussi exprimé sa reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata pour la continuité de la dynamique en cours depuis 2016. Le chef d’Etat a saisi l’occasion pour inviter ses compatriotes à l’unité. En effet, il a exprimé sa fierté à tous les Béninois et dit que les élections sont terminées, place maintenant au travail au service du développement. « C’est ensemble que nous allons construire notre pays dans l’unité nationale, la paix et la sécurité », a-t-il exhorté. En revenant brièvement sur le bilan de son premier quinquennat, il a déclaré que depuis 5 ans, des réformes difficiles ont été engagées et ont mis à l’épreuve les uns et les autres, mais année après année, ces réformes ont montré combien les Béninois tiennent à ne pas faire d’immobilisme. A en croire Patrice Talon, le vote massif de ses compatriotes en sa faveur est le signal de l’adhésion à l’effort commun, un signal qu’ensemble, le peuple béninois peut aller plus loin. Pour finir, il a promis de s’investir davantage pour le développement du Bénin. « Pour ma part, je donnerai le meilleur de moi-même davantage. Je m’attèlerai à corriger les insuffisances, à m’améliorer. Ce n’est pas parce que mes concitoyens m’ont renouvelé leur confiance que j’ai l’assurance que tout est parfait. Je m’emploierai à améliorer ma façon de gérer, de conduire l’équipe qui est en place et qui sera en place. Je suis convaincu que le Bénin sous peu va être un très grand pays, un pays respectable, de développement et d’émergence », a-t-il rassuré, tout en félicitant sa colistière, l’He. Mariam Chabi Talata.

Quelques extraits des propos du Chef de l’Etat, Patrice Talon: « Nous allons construire le Bénin dans la paix, la concorde, l’unité nationale et la sécurité »

« Depuis 5 ans, nous avons entamé des réformes difficiles… Nous avons année après année, jusqu’à ces élections, montré combien nous voulons avancer et ne pas nous accrocher à nos acquis. Ce que nous avons fait ensemble est le mérite de nous tous et le vote que nos concitoyens viennent de faire, est pour moi, le signal de l’adhésion à notre effort commun, le signal qu’ensemble nous pouvons encore aller plus loin… Les élections sont terminées. C’est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l’unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Je voudrais profiter de ce jour où la nouvelle dynamique va s’installer à la suite de ce qui est en cours, dire que ce qui s’est passé est fort regrettable et que nous n’avons pas le droit de le banaliser, même si nous sommes prêts à aller au-delà. Il va falloir que les uns et les autres fassent ce qu’il faut pour que cela ne se répète plus jamais… C’est un jeu dangereux et ceux qui vont les instigateurs et auteurs de ce genre de jeu vont devoir en répondre. C’est bien de prôner la concorde, la bonne ambiance, le vivre ensemble, mais, il faudrait aussi mettre le doigt sur ce qui ne va pas et agir pour que cela ne devienne pas quelque chose d’habituel. Nous venons de loin et nous irons très loin. Maintenant, chacun devra voir les effets de notre effort commun dans sa maison, dans notre bien-être personnel. Cela peut paraitre immense, mais pour moi, ce sera aisé parce que maintenant, on sait faire. Nous avons la rigueur et le sérieux qu’il faut pour satisfaire nos attentes les unes après les autres… J’adresse mes remerciements à Chabi Talata et je lui promets que les 5 ans à venir vont la révéler davantage et révéler également les femmes béninoises… Tout ce qui se dit contre nous est de nature à nous galvaniser. Pour ma part, je donnerai le meilleur de moi-même davantage. Je m’attellerai à corriger les insuffisances »

Laurent D. Kossouho