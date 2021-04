Présidence de la République et Gouvernance au sommet de l’Etat: Toujours président, Talon reçoit son 1er opposant Bertin Koovi

Le Président Talon lors des échanges avec Bertin Koovi et sa délégation

Pour une deuxième fois, le président de l’Alliance Iroko, Bertin Koovi a été reçu en audience par le Chef de l’Etat ce mardi 6 avril 2021 à la Marina. Au terme de cette rencontre, l’hôte du Président Patrice Talon a tenu une conférence de presse à l’Hôtel Azalaï pour expliquer le principal sujet débattu au cours de l’audience. D’entrée, il a rappelé que la politique, c’est le combat des idées et non l’adversité des individus. Ce qui justifie son retour au bercail et ses rencontres avec le Président de la République. A le croire, il est rentré de l’exil pour faire la paix avec le chef de l’Etat et désamorcer la tension politique à laquelle il dit avoir participé. Et les échanges de cette rencontre ont été fructueux, selon le conférencier. « Le président Patrice Talon m’a donné une leçon de vie, d’humilité et d’humanisme, et il m’a enseigné enfin la politique », a-t-il révélé, avant de préciser sa raison d’être en politique qui cadre désormais avec l’une des visions du Président Patrice Talon. « Je suis en politique pour le Bénin, pour construire l’économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et dans le Programme 2021-2026 du duo Talon-Talata intitulé ‘’Le développement, ça y est’’, j’ai retrouvé des pans de l’économie fondamentale », a-t-il déclaré. Pour la mise en œuvre de cette théorie, Bertin Koovi propose à l’Etat de viabiliser les terres agricoles et les distribuer aux populations qui à leur tour vont rembourser l’investissement de la viabilisation. Il affirme qu’il conduit actuellement un tel programme dans d’autres pays. « Je découvre que le Président Patrice Talon a déjà mobilisé 1 million de dollars qui sont à la Bceao et il propose de viabiliser 500 mille hectares de terre exactement comme le projet que je conduis au Togo », a laissé entendre le conférencier. Bertin Koovi souhaite s’ajouter à l’Etat béninois pour faire un total de 1 million d’hectare. Il est donc allé exiger du Président Patrice Talon de maintenir ce programme pour permettre aux Béninois de manger convenablement à leur faim. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel à l’apaisement afin que tout se déroule dans la paix dans le pays.

Bertin Koovi satisfait de la gouvernance Talon

« Il n’y a que les cons ou les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Je me suis rendu compte que les choses ont évolué. Maintenant que j’ai vu que le Président Talon a eu raison de mettre d’abord les infrastructures dont on a besoin, et que cette fois-ci, qu’il propose de faire un peu ce que je disais, c’est pour cela que j’ai lu le programme «le Développement, Ça y est», je me suis dit : tiens, c’est ce que j’attendais », a déclaré Bertin Koovi à la sortie de cette audience. Il ressort de son intervention qu’à son retour au pays, il a visité le pays pour constater lui-même la transformation que connaissent les villes et localités du Bénin. « J’ai trouvé une avancée, surtout sur le plan des infrastructures », a-t-il expliqué. L’ancien opposant n’a manqué d’appeler ses camarades politiques d’hier à faire preuve d’honnêteté et à penser au développement du Bénin. « Je leur ai dit que moi, j’ai fini par me rendre compte que tel qu’on procède, nous n’irons nulle part. Pourquoi ne pas s’approcher de lui et travailler ensemble dans l’intérêt supérieur de notre pays », a conseillé Bertin Koovi. A noter que pour cette audience, il était accompagné d’une délégation composée de El Hadj Malick Moutawakil BOUKARI, Imam de la mosquée centrale d’Agori Plateau d’Abomey-Calavi, du Dignitaire BALOGOUN, Co-Président mondial des cultes Vodoun.

Laurent D. Kossouho