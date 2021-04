Gouvernance au sommet de l’Etat: Patrice Talon demeure président de la République selon la Constitution révisée

Conformément à la loi fondamentale révisée en novembre 2019, le Chef de l’Etat Patrice Talon candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 11 avril prochain, dirige toujours le Bénin. A ce titre, il poursuit ses activités républicaines et accorde des audiences à ses hôtes à la présidence de la République. Le dernier en date est celle qu’il a accordée hier mardi à l’ancien opposant Bertin Koovi et son épouse, dans un contexte où certains de ses compatriotes sont descendus dans les rues pour exiger son départ, ce 6 avril 2021, conformément au serment qu’il a prêté le 6 avril 2016 à Porto-Novo. La rallonge du mandat du chef de l’Etat fait suite à la révision de la Constitution survenue en novembre 2019, qui prévoit désormais l’organisation à partir de 2026 des élections générales. Ainsi, pour ne pas créer un vide juridique, les députés de la 8è législature ont prévu dans la loi que le président en exercice soit maintenu au poste jusqu’à l’investiture du nouveau président de la République. C’est ce qui justifie le prolongement du mandat de l’actuel locataire de la Marina de 45 jours. Mieux, le Président Talon, candidat à sa propre succession poursuit sa campagne électorale à l’intérieur du pays en tant que candidat. Preuve que le Bénin continue de fonctionner et le Chef de l’Etat continue d’assumer ses fonctions.

Wandji A.