Déclaration de Djemba à Tanguieta: «Ceux qui disent que je me désisterai au profit de Talon se trompent »

Candidat au poste du président de la République sous la bannière du parti Fcbe, Alassane Soumanou Djemba, infatigable poursuit avec son colistier Paul Hounkpè, son périple dans les localités les plus lointaines du pays. Il tente également de convaincre les Béninois de la nécessité de porter leur choix sur ce duo. A Tanguieta dans le département de l’Atacora ce lundi, Djemba s’est voulu franc et direct face aux populations sur toutes les polémiques qui entourent sa candidature depuis peu. « Ceux qui pensent qu’en cas de victoire, je le désisterai au profit de Talon se trompent. Je suis candidat à la présidentielle pour diriger autrement le pays» a-t-il déclaré, suscitant des ovations interminables. Il le dit haut et fort, avec une teinte d’humour: « Je suis opposant au régime de Talon. Je ne suis ni dans les blocs ni dans les dalles». A moins d’une semaine, Djemba a lancé cet appel hier à tous les Béninois depuis Tanguiéta : « nous sommes à un de la Marina. Aidez-moi à franchir le portail en votant massivement pour le duo du consensus». Entre autres promesses, ce candidat à la magistrature suprême s’engage à ramener les salaires politiques au strict minimum s’il est élu. « Certaines fonctions politiques seront gratuites» a-t-il aussi annoncé. Ils ne varient pas tous les deux dans leur détermination à gouverner autrement si les Béninois leur accordent les suffrages nécessaires au soir du vote du dimanche 11 avril. Alassane Soumanou Djemba et Paul Hounkpè, candidat lui, au poste du Vice-Président de la République, promettent mettre l’homme au cœur de leur gouvernance, travailler à satisfaire davantage aux besoins sociaux, organiser le retour des tous les exilés, etc.

Christian Tchanou