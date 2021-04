Tournée itinérante dans l’Atlantique Nord: L’UDBN fait le travail de proximité pour la victoire du duo Talon-Talata

Devant les étalages, le message passe avec quelques pas de danse

Le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau que préside Claudine Prudencio ratisse large pour le duo Talon-Talata lors de cette campagne entrant dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021. En dehors des concerts successifs à son siège pour égailler les populations de Godomey, Calavi et environs, le parti UDBN a engagé avec une campagne de proximité dans les marchés secondaires. En effet, Missessinto carrefour, marché de Zinvié, marché de Sèdjè Dénou , carrefour du marché de Zè centre , voilà les points chauds qui ont été écumés par la géante caravane de l’UDBN. A tous ces endroits, sur fond de tubes à la gloire du duo Talata-Talon, le chargé de communication et porte-parole du parti dans une démarche explicative, a mené des échanges interactifs avec les jeunes et les femmes qui sont venus s’imprégner du contenu du programme d’action du chantre de la rupture en quête d’un second mandat.

Particulièrement à Sèdjè Dénou, les femmes du marché ont posé des problèmes particuliers auxquels des réponses appropriées leur ont été apportées, à leur grande satisfaction aux termes des échanges. Il s’agissait de l’épineux problème de déprédation dans les plantations de manioc du fait des troupeaux transhumants, cause d’énormes manques à gagner quand on connaît l’importance du marché de transformation de ce tubercule en gari pour cette zone productrice. La délégation a promis remonter l’information, afin que l’oreille la plus indiquée qu’est celle du candidat Patrice Talon puisse en être imprégnée pour une résolution conséquente. Les discussions ont également tourné autour des conditions d’obtention des microcrédits Alafia de seconde génération, pour lesquels l’UDBN insiste pour que les femmes fassent les démarches pour en bénéficier. L’autre préoccupation qui n’a pas été occultée pratiquement à toutes les étapes a été celle de l’emploi des jeunes qui est une véritable et épineuse source de paupérisation. Ce fut une fois encore pour les membres de la délégation, l’occasion d’apporter la lumière sur ce pan du projet de société du candidat Talon en ce qui concerne les nouvelles orientations de la formation technique et de l’implication de l’Etat dans les filières porteuses de l’agriculture, de la téléphonie et de la transformation, de même que celui des offres de service. Toutes choses qui préfigurent d’un lendemain meilleur pour tous. A noter que l’aspect festif de la démarche a été du goût des nombreuses populations rencontrées qui en ont profité pour joindre l’utile à l’agréable.

Claudine Prudencio poursuit la sensibilisation et la mobilisation d’électeurs

Le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de Claudine Afiavi Prudencio aura déjà impérialement marqué cette campagne électorale. Outre les nombreux meetings politiques de remobilisation de troupe et la kyrielle de tournées d’appel à l’union sacrée autour de la candidature du président Patrice Talon candidat à sa propre succession et sa colistière madame Mariam Talata à travers le pays, la présidente du parti ne semble pas baisser la garde. En effet, pendant que tout semble calme ce dimanche 04 avril 2021 certainement à cause de la célébration de la pâques, les membres du bureau politique accompagnés de la présidente étaient encore sur le.terrain en conquérant des électeurs. Pour assurer le 100% du suffrage des milliers de militants de son parti pour le triomphe du duo Talon-Talata, un geant concert, à la taille de la conviction de l’UDBN à soutenir la noble vison du chef de l’État et l’impérieuse nécessité de poursuivre la dynamique a été organisé au siège du parti au grand public. Il s’agit d’une réjouissance et de relaxation au cours duquel plusieurs artistes de renom et en herbe ont presté à travers leur chanson vantant le bilan élogieux du quinquennat pour finir par appeler à lui renouveler son mandat . C’est également à travers les chorégraphies et un jeu concours organisés portant sur toute sorte d’informations subtiles et indispensables pour inciter les populations à accomplir dans la sérénité leur devoir de citoyenneté le 11 avril prochain.

Yannick SOMALON et Alban Tchalla (Stag.)