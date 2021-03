Disponibilité de l’eau potable et des efforts sur le plan de la sécurité: Les populations de Zè-Hêkanmè reconnaissantes envers le gouvernement Talon

Marché d’Agbata à Zè

Les populations de la commune de Zè en l’occurrence celles de l’arrondissement de Hêkanmè ont commencé par avoir un début de satisfaction à propos des problèmes qu’elles ont évoquées quelques jours après le passage du chef de l’Etat dans leur localité. Aujourd’hui, l’eau coule dans les robinets, certains réseaux de banditismes neutralisés et des travaux sont engagés sur certaines routes afin de les rendre plus praticables. Retour à Zè, quelques mois après les cris de détresse des populations.

« L’eau coule depuis quelques semaines dans les robinets. C’est un soulagement », déclare Awèdé Florent, chef du village de Hêkanmè centre. Ce dernier a évoqué il y a quelques mois les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Zè en général et de Hêkanmè en particulier. Aujourd’hui, en dehors de l’eau qui est à la portée du plus grand nombre (même si des efforts restent à faire), bien d’autres actions sont en cours pour satisfaire les populations. C’est le cas par exemple de la Route Inter-Etat N°32 qui part de Zè passant par Hêkanmè, Goulo pour Sèhouè ; cette route végète depuis des années dans un état de délabrement et crée d’énormes difficultés de circulations aux populations. Elle semble être depuis peu en chantier, vue la présence d’une niveleuse appartenant à l’entreprise MARCELEC BTP et qui essaie de redresser certains endroits. En attendant de voir clair dans le contenu du contrat de ce projet, il faut remarquer que le début des travaux donne des signes d’espoir aux populations riveraines même si ces dernières sont encore sur leur soif quant à la compétence des agents affectées sur le chantier. Ce qui selon eux, serait le gage de la qualité des travaux. Mais déjà, ces populations sont très reconnaissantes envers le gouvernement. « Nous sommes très contents de voir que nos cris de détresse ne sont pas tombés dans des oreilles de sourd. Nous avons désormais l’eau, la sécurité est plus ou moins rétablie et on constate des mouvements d’engins sur la route. C’est un bon début et nous disons merci au chef de l’Etat, le président Patrice Talon et son gouvernement », a déclaré le chef de l’arrondissement de Hêkanmè, Théodore Sounan

Le marché d’Agbata, de l’insécurité à la sécurité

C’est un satisfécit que les populations de Zè en général, et celles de Hêkanmè en particulier, décernent au commissaire central de la police républicaine dans cette commune au cœur du département de l’Atlantique. Et pour cause, les réseaux de banditisme qui troublaient la quiétude des populations de Zè ont été méthodiquement démantelés et mis hors d’état de nuire par les éléments du commissaire Zannou. Leur dernier exploit est l’arrestation, il y a quelques jours à Agbata, un village de l’arrondissement de Hêkanmè dans la commune de Zè, de deux individus sans foi ni loi, réputés pour les actes de braquage, de vol à main armée dans la commune. Des actes qui ont été à l’origine selon certains témoignages, de la léthargie dans laquelle se trouve le marché d’Agbata depuis quelques années.

« Quand j’étais plus jeune, ce marché s’animait très bien et on se faisait de l’argent. Mais depuis quelques années, c’est le statu quo. Aujourd’hui, c’est jour du marché et on peut constater que le lieu est désert. C’est vraiment triste, surtout que les fêtes de fin d’années approchent », nous confiait en décembre dernier dame Albertine Ayohouannon, revendeuse au marché d’Agbata. Elle exprimait en ce temps son désarroi sur ce qu’est devenu le marché de son village, un marché qui l’a vu grandir, mais qui ne s’anime plus à cause de l’insécurité. Une thèse que confirme Robert Gbeffè, natif de Zè Hêkanmè. Selon lui, l’insécurité est la cause principale de cet état de choses. « Surpris parfois par la nuit, les femmes et les hommes qui venaient des localités environnantes à Agbata pour écouler leurs marchandises et produits vivriers étaient attaqués par des hors-la-loi dans la forêt de Djigbé », a-t-il expliqué.

Il est important de rappeler que le marché d’Agbata est situé dans l’arrondissement de Hêkanmè dans la commune de Zè et accueillait les populations des localités environnantes comme : Zè centre, Houègbo, Sèhouè, Massi, Zogbodomey, et même de Bohicon, qui venaient y acheter des vivres ou vendre leurs produits. On y trouvait tout, de la banane à l’ananas en passant par le poulet bicyclette, du maïs et bien d’autres produits agricoles. Aujourd’hui, le vœu le plus cher des populations est de revoir ce marché s’animer comme ce fut le cas jadis.

Située à une quarantaine de kilomètre de Cotonou, la commune de Zè compte 11 arrondissements avec une population de plus de cent mille habitants. Elle est considérée comme la plus vaste commune du département de l’Atlantique en termes de superficie.

Yannick SOMALON