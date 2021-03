Eliminatoires CAN 2021: Les internationaux béninois évoluant en France seront là contre le Nigéria

(Poté Mickael et Fabien Farnolle déjà à Cotonou)

Les Écureuils du Bénin

Après l’autorisation du gouvernement Français aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à travers une dérogation spéciale, de permettre aux internationaux étrangers à répondre à leur convocation en équipe nationale, le gouvernement Béninois a affrété un avion pour le transport des joueurs béninois. A cet effet, les internationaux béninois regroupés à Paris dont Jacques Bessan, Rodrigue Kossi et Jodel Dossou, descendent à Cotonou ce lundi 22 mars 2021. Poté Mickael et Fabien Farnolle eux, sont déjà là.

À l’instar de nombreux autres joueurs internationaux, les internationaux béninois évoluant dans les clubs de l’Union Européenne n’avaient pas reçu l’assentiment de leurs employeurs pour rejoindre leurs sélections nationales. Et pour cause, les protocoles sanitaires desdits pays qui imposent des quarantaines à toute personne en provenance d’un autre pays hors de l’Union. Avec sa légion étrangère basée pour la plupart en Ligue 1, le Bénin semblait mal barré et plusieurs interrogations trottaient dans toutes les têtes des fans. Vu que par cette décision, plusieurs internationaux béninois se voyaient priver de leur retour en sélection nationale. Et cela a amené Michel Dussuyer, le sélectionneur des Ecureuils, à sursoir à la publication de sa liste. Mais, depuis le samedi dernier, la situation a connu une fin. Puisque les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont décidé de mettre en application de la circulaire FIFA, datant du 5 février, autorisant les clubs à ne pas libérer leurs internationaux sélectionnés hors de la zone UE (Union Européenne) /EEE (Espace Economique Européen, les 27 mêmes pays + la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) si un isolement de cinq jours minimum devait être respecté à leur retour, ont reçu l’autorisation du gouvernement français. Dans un message transmis à l’Agence France-Presse samedi 20 mars, le ministère des Sports indique que les footballeurs internationaux disposeront d’une dérogation s’ils respectent une bulle sanitaire. «Le ministère des Sports confirme que les internationaux de retour de compétition officielle hors UE avec leur équipe nationale, française ou étrangère, sont exemptés de septaine dès lors que le respect d’un strict protocole sanitaire et médical est garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club)», a-t-il expliqué avant de préciser qu’«ils pourront donc s’entraîner et jouer sans application d’un délai de 7 jours ». Ainsi, Jodel Dossou, et Cédric Hountondji de Clermont Foot, Steve Mounié du stade Brestois, Saturnin Allagbé de Dijon et tous les autres qui évoluent en France pourront descendre pour défendre les couleurs nationales, si le sélectionneur les convoque. Et cela, suivant une condition que l’Etat mette à la disposition desdits joueurs un vol spécial, affréter un avion par exemple.

Le grand groupe des Ecureuils à Cotonou ce jour

Ce que le gouvernement a accepté faire. Ainsi, les joueurs devront prendre le départ de Paris pour rallier Cotonou ce lundi. Parmi ceux-ci, on a Jacques Bessan, Rodrigue Kossi, Youssouf Assogba, David Kiki, Jodel Dossou, Steve Mounié, Saturnin Allagbé pour ne citer que ceux-là. Outre ces joueurs, Poté Mickael et Fabien Farnolle sont déjà à Cotonou et n’attendent que le grand groupe pour commencer le regroupement. Le sélectionneur devrait organiser dans la journée de ce lundi une conférence de presse.

Le Bénin va donc être au grand complet pour faire face au grand voisin de l’Est dont l’armada annoncé par le sélectionneur Gernot Rohr semble déjà prêt pour rallier Cotonou.

Pour rappel, le Bénin joue pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, respectivement le Nigéria et la Sierra Leone. Avec 7 points, un succès devant le Nigéria devrait permettre aux Ecureuils de décrocher leur billet avant la dernière journée.

Anselme HOUENOUKPO