Rénovation du siège de la cour constitutionnelle: Djogbénou reçoit officiellement les clés du joyau des mains du Ministre Tonato

Le Président Joseph Djogbénou recevant les clés du nouveau siège rénové de la Cour constitutionnelle des mains du Ministre José Tonato

Le Ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, a procédé le lundi 1er mars 2021, à la remise officielle des clés du siège rénové de la Cour Constitutionnelle au Professeur Joseph Djogbénou, Président de l’Institution.

Ayant constaté l’état de dégradation très avancé du siège de l’Institution et des conditions inconfortables de travail de la Cour Constitutionnelle, le Ministre du cadre de vie et du développement durable a pensé, dans l’alignement avec la politique générale de construction des infrastructures administratives et en attendant la construction du siège de la Cour Constitutionnelle à Porto-Novo, qu’il était nécessaire d’améliorer substantiellement les conditions de travail des Sages et du personnel. Ainsi, le Gouvernement a pris la décision de lancer un projet de rénovation et d’extension de l’ancien siège de la Cour qui a duré 12 mois. Dans son propos liminaire, le Ministre a chaleureusement remercié le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph Djogbénou, les conseillers pour leur patience ainsi que le gouvernement pour avoir mis les moyens financiers à disposition. La rénovation du siège de la Cour constitutionnelle par la société MAPOLO a permis de préserver l’historicité de ce patrimoine tout en réhabilitant le lieu en termes de sécurité, d’accessibilité et de modernité. D’un coût global de plus de 2 milliards de FCFA, le joyau réceptionné des mains de l’entreprise ayant procédé à la rénovation le 19 février 2021 et remis le 1er mars à la Cour Constitutionnelle est d’une superficie de 4300 m². Il est composé d’un bâtiment principal mis à neuf et abritant les membres de la Cour Constitutionnelle, le cabinet du Président, les bureaux du Vice-Président et des conseillers, du Directeur de Cabinet, la salle des audiences publiques, la salle de délibération, la salle des archives, l’infirmerie, le poste de sécurité et un parking de 08 véhicules. Il y a aussi l’ensemble des autres bâtiments qui ont, eux aussi, été rénovés. « Aujourd’hui, la Cour a, en plus de tout ce qui a été cité, 03 complexes pour les Secrétaires Généraux, 01 complexe pour la Direction administrative, 10 bureaux Directeurs, 19 bureaux collaborateurs, 01 service d’informatique, une salle de réunion, des salles de dépouillement, des salles de documentation, une cuisine, un réfectoire pour permettre aux membres de la Cour de dormir ici en cas de besoin » a expliqué le Ministre José Tonato. Le Président de la Cour Constitutionnelle a, pour sa part remercié au nom des membres de la Cour, le Président Patrice Talon et son gouvernement d’avoir fait en sorte que le cadre de vie et de travail des membres de l’Institution constitutionnelle soit amélioré. Il dit prendre acte de ce que, quoi que confortable et amélioré, le siège définitif reste à Porto-Novo et que les dispositions sont prises pour que l’entretien de ce joyau rénové soit facile. « J’engage la Cour Constitutionnelle à assumer sa part d’obligation dans l’entretien de ces lieux », a-t-il laissé entendre. A l’en croire, la rénovation et l’extension du siège de la Cour sont dues à la modification du règlement intérieur de la haute juridiction en matière constitutionnelle qui permet à cette Institution d’être ouverte au public et les débats d’être rendus publics. Et les citoyens ayant commencé par investir la Cour Constitutionnelle, il fallait un cadre plus approprié, une salle d’audience publique baptisée au nom de Monseigneur Isidore de SOUZA. C’est aussi une manière d’expression du renforcement de l’Etat de droit en facilitant l’accès à cette institution aux populations et en permettant aux sages et à leurs personnels de s’acquitter convenablement de leur mission.

Edwige Totin