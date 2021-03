Production du riz au Bénin: Talon échange avec une délégation de l’Association des producteurs du Nigéria

Le Président Patrice Talon

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a reçu en audience, ce vendredi 26 février 2021, une délégation de l’Association des producteurs de riz du Nigéria (RIFAN) conduite par son Président national Aminu Muhammad Gronyo. En présence des ministres Gaston Cossi Dossouhoui de l’Agriculture, Aurelien Agbenonci des affaires étrangères et Romuald Wadagni de l’économie et des finances, les deux personnalités ont eu des échanges fructueux autour de l’expertise nigériane en matière de production rizicole. Le Benin dispose d’un important potentiel pour la promotion de la riziculture en manière de terres irrigables, de ressources en eaux souterraines et de surface et de technologies éprouvées mises au point par la recherche. Aujourd’hui, le Bénin est à plus de 400.000 tonnes de production du riz et ambitionne d’atteindre 1 million de tonnes de riz en 2022. Pour réaliser ce challenge, il est important pour le Bénin de s’inspirer des options qui ont fait leurs preuves ailleurs, d’où l’initiative d’échanger des expériences avec le grand voisin afin que l’objectif soit atteint. Avec les producteurs nigérians du riz, il a été convenu de la mise en place d’une coopération dynamique d’échanges et de partage d’expériences et d’expertise. « L’incident récent de la fermeture des frontières nous donne l’occasion d’aller plus loin, au-delà des mots, au-delà des verbes pour concrétiser cette intégration afin que nos économies fonctionnent pour le Développement réel de chacun des 2 pays, pour notre épanouissement au lieu que nos activités économiques fonctionnent pour la contrebande et pour des activités illégales. Nous avons décidé de saisir cette occasion de fermeture des frontières pour réfléchir à notre intégration réelle pour notre développement », a déclaré le Président Patrice Talon. « Le Bénin est un pays agricole, le Nigéria aussi, mais également une grande puissance économique, et donc le Bénin et le Nigéria peuvent se compléter notamment dans le domaine agricole et dans le domaine rizicole. C’est pour cela que nous avons décidé de nous appuyer sur l’expérience nigériane de développement de la production du riz pour satisfaire les besoins de nos populations béninoises, nigérianes et même africaines. Nous avons le potentiel, produire pour nous nourrir, produire pour commercialiser et arrêter d’importer des produits de l’étranger pour enrichir les producteurs étrangers et parfois même à notre détriment sanitaire. Cette vision qui n’est pas nouvelle, mais qui, maintenant, a besoin d’être concrétisée, pousse à augmenter la production agricole dans nos pays notamment au Bénin (…) ce qui est possible si nous nous inspirons de l’expérience nigériane, si nous nous inspirons du succès du Nigéria dans ce domaine », a poursuivi le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Il faut noter que cette rencontre répond bien à l’ambition du Bénin de croitre son économie à travers la diversification des filières agricoles. Cette option qui place le secteur agricole comme un levier de lutte contre la pauvreté passe également par la promotion des filières porteuses, dont celle du riz compte tenu de son importance socio-économique et alimentaire.

Rastel DAN