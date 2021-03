Remise des bourses aux étudiants majors du Département de sociologie-anthropologie à l’Uac: Hussein Hachem célèbre le penseur syro- libanais Antoun Saadah

Le PDG Hussein Hachem remettant l’attestation à la porte-parole des bénéficiaires

Dans le cadre des activités marquant l’anniversaire du penseur syro-libanais Antoun Saadah, né le 1er mars 1904, les étudiants majors du Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) ont bénéficié la première édition des bourses dénommées « Antoun Saadah ». Organisée par le département de sociologie-anthropologie, la cérémonie officielle de remise des attestations et des chèques, s’est tenue le vendredi 26 février 2021 dans le bâtiment téléthon de l’Uac en présence des étudiants et de plusieurs autorités universitaires avec à leur tête, le Recteur Maxime da Cruz.

Annoncée en avril 2019 lors du colloque en hommage au Professeur Honorat Aguessy et aux anciens du Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, l’offre de bourse « Antoun Saadah » est devenue une réalité à la satisfaction de la communauté universitaire. En effet, le vendredi dernier, le Donateur Mohamed HUSSEIN Hachem, PDG de la Société Great Fret RORO, doctorant à l’Université d’Abomey- Calavi, acteur du développement et Doyen de la culture et les beaux-arts dans l’école du Nationalisme Social (créée par le Penseur Syrio-Libanais Antoun SAADAH), a procédé en personne à la remise officielle des attestations de ladite bourse aux étudiants lauréats ainsi que les chèques d’une valeur de 100.000 FCFA à chaque bénéficiaire. Il s’agit d’Ayaba Ariane Floriane Sèwanou, Gilbert Koffi Houndjovi et Yabo Marie Grâce Gaga, tous étudiants en Licence respectivement dans les options sociologie du développement, socio-anthropologie de la santé, et Cultures et société. Selon le Chef du Département de Sociologie-Anthropologie, Dr. Azizou Chabi Imorou, la bourse « Antoun Saadah » est une subvention offerte par Hussein Hachem pour encourager les meilleurs étudiants de ce département. Pour cette première édition, trois critères de sélection ont été pris en compte. En effet, en plus d’être des étudiants réguliers et non-salariés, les bénéficiaires sont âgés de moins de 25 ans et ont obtenu la plus forte moyenne dans leurs options respectives pour le compte de l’année académique 2019-2020. « Il s’agit d’une bourse assez inédite offerte par un opérateur économique local à notre département. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Donateur Mohamed HUSSEIN Hachem, un ami du Département, de l’Université », a déclaré Dr. Azizou Chabi Imorou, tout en exhortant les bénéficiaires à faire un bon usage de cette subvention dans leurs travaux de mémoire. Ces propos ont été appuyés par madame le Doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales, Prof. Odile Guèdègbé-Dossou. Heureux de la célébration de l’excellence à travers ladite cérémonie, le Recteur de l’Université d’Abomey-calavi, Prof. Maxime da Cruz a solennellement exprimé ses vives reconnaissances au Donateur pour cette initiative louable. En félicitant les étudiants bénéficiaires de ladite bourse, il les a invités à la persévérance pour servir d’exemple à leurs successeurs, et surtout pour favoriser la pérennisation de ce partenariat entre le Département de sociologie-anthropologie et le PDG Mohamed HUSSEIN Hachem. Au nom des lauréats, l’étudiante Ayaba Ariane Floriane Sèwanou a exprimé sa profonde gratitude au Donateur et aux enseignants chevronnés qui n’ont ménagé aucun effort pour leur donner la connaissance. Elle a pour finir réitéré l’engagement de promouvoir l’excellence à travers le travail bien fait.

Hussein Hachem, le messie des étudiants

« Chers étudiants, en l’honneur du penseur Antoun Saadah et son école sociologique syrienne, recevez cette bourse comme résultat d’un travail acharné et de lourdes labeurs, que ça soit pour vous un symbole de bravoure et de détermination. Par ce geste, vous devenez débiteurs, non seulement de la génération actuelle mais aussi de celle à venir. Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et pour votre pays », a déclaré le Donateur Mohamed HUSSEIN Hachem, en indiquant que la bourse Antoun Saadah dont la première édition est dénommée : « la société est connaissance et la connaissance est pouvoir », a été initiée pour soulager les meilleurs étudiants dans les nombreuses difficultés qu’ils rencontrent avant l’obtention de la Licence. « Quand j’observe la situation économique du pays, je remarque qu’il y a une faiblesse quelque part, et j’ai souhaité mener une action pour encourager les étudiants du département de sociologie-anthropologie. Cette bourse est donc créée pour motiver les étudiants en Licence à redoubler d’efforts », a fait savoir le Donateur Mohamed HUSSEIN Hachem. S’agissant de la procédure d’octroi de la bourse, il a expliqué qu’elle est accordée pour couvrir les dépenses des étudiants après trois ans d’études. Le PDG Hussein Hachem a par ailleurs précisé que ce programme qui s’étend sur 5 ans, se déroule en deux phases. En effet, après cette remise de chèque de 100. 000 CFA à chacun des bénéficiaires, le premier qui va obtenir la meilleure moyenne à l’issue de la soutenance en Licence bénéficiera de 200. 000 FCFA. Toutefois, il a confié que si ses objectifs escomptés sont atteints, il va étendre le programme sur 10 ans voire 15 ans. De nationalité libanaise, le Donateur Mohamed HUSSEIN Hachem vit au Bénin depuis 20 ans et officie dans le secteur du transport maritime en tant qu’opérateur économique. De 2016 à 2018, il a fait un master Etudes prospectives et développement au Département de sociologie-anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a ensuite fait un Master complémentaire avant de s’inscrire en cycle de doctorat, option Sociologie de développement.

Laurent D. KOSSOUHO