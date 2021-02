Présidentielle de 2021: Voici les positionnements des trois duos sur le bulletin unique après le tirage au sort

Les responsables de la Commission électorale nationale autonome (Cena) ont procédé ce jeudi 25 février au tirage au sort des positionnements des trois duos en lice pour la prochaine présidentielle 2021, à leur siège à Cotonou. C’était en présence des candidats et de leurs représentants.

Le premier duo de candidats en haut de page sur le bulletin unique est celui de Corentin Kohoué et Irenée Agossa. Vient en deuxième position, le duo Alassane Soumanou et Paul Hounkpè du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe).. En troisième et dernière position, le duo Patrice Talon et Mariam Chabi Talata.

A noter que le bulletin unique qui sera utilisé pour le scrutin du 11 avril sera vertical, portant à gauche, le logo de la Cena et la mention élection présidentielle du 11 avril 2021. Pour figurer sur le bulletin unique, le duo de candidats doit présenter un logo de forme carré avec 6cm de côté. Le président de la Cena, à l’occasion, a une fois encore exhorté les candidats et toute la classe politique béninoise à prôner la paix tout au long du processus électoral en cours.

Après cette nouvelle étape, suivra dans quelques trois semaines le lancement officiel de la campagne électorale par la même Cena, dès le 26 mars prochain, ceci pour le compte de ces très prochaines présidentielles dont le 1er tour est fixé au dimanche 11 avril 2021. Le second tour, s’il advenait, se tiendra le 09 mai, à la suite d’une éventuelle nouvelle campagne électorale qui débutera le 26 avril et durera une semaine.

Christian TCHANOU