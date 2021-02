Second tour de la présidentielle au Niger: L’He Bako-Arifari conduit la mission d’observation de la Cen-Sad

Dans le cadre du deuxième tour de la présidentielle au Niger, la Cen-sad a envoyé une mission des observateurs électoraux conduite par le Député béninois, Nassirou Bako-Arifari. Dans l’après-midi du samedi dernier, le Chef de la mission accompagné d’une forte délégation a rencontré le candidat Mohamed Bazoum. Ensuite, l’He. Bako-Arifari a été reçu dans le Journal de Télé Sahel où il a expliqué le but de cette mission d’observation. A le croire, c’est dans le cadre de sa mission d’œuvrer pour des élections libres et transparentes dans tous ses pays membres que la Censab a envoyé une telle mission sur le territoire nigérien. « Nous sommes conviés par la Censad, qui est une organisation sous régionale commune pour observer le second tour des élections présidentielles qui vont se dérouler ce dimanche 22 février », a indiqué l’ancien ministre des affaires étrangères du Bénin. A noter que le Président sortant de la République du Niger, Issoufou Mahamadou n’est pas candidat à cette élection à laquelle Mohamed Bazoun, sorti vainqueur à l’issue du premier tour avec 39% des voix croise son challenger, l’ancien président Mohamane Ousmane ayant obtenu 17% des suffrages des électeurs au premier tour.

Laurent D. Kossouho