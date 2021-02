Lancement d’ouvrage: Sabin Loumedjinon retrace l’histoire du football béninois

Le chant d’oiseau de Cotonou a servi de cadre, le vendredi 19 février 2021, à la cérémonie de lancement du tout nouvel ouvrage du journaliste Sabin Loumedjinon. Parrainée par le Ministre Oswald Homéky, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs du football béninois et celle des amis de l’auteur.

Auteur de plusieurs ouvrages, le journaliste, reporter sportif Sabin Loumedjinon vient de mettre sur le marché livresque, un nouveau livre intitulé « Bénin quatre CAN pour un quart de final ». Préfacé par le journaliste écrivain Jérôme Carlos, cet ouvrage à vocation d’archives comporte l’historique de la participation de l’équipe nationale de football du Bénin aux Coupes d’Afrique des Nations (CAN) de 2004, 2008, 2010 et 2019. Il s’étend sur 289 pages avec deux parties à savoir : « les éditions de tâtonnement » et « pas fermes ou l’édition de la maturité », ainsi qu’une trentaine de photos archives d’anciens matches du 11 national béninois. Une partie de l’œuvre est également consacrée aux différents sélectionneurs à la tête des Ecureuils de juillet 2001 à 2019, le staff médical, le staff technique, la liste des différentes équipes du Bénin à la CAN Egypte 2019, Angola 2010, Ghana 2008, et Tanzanie 2004. Il est à retrouver également dans le livre, les différents matches qualificatifs du Bénin pour chaque CAN, les différents entraîneurs ayant qualifié le Bénin pour chaque CAN, les buteurs, les Ministres sous qui le Bénin s’est qualifié pour la CAN, et la biographie des acteurs de l’épopée. Dans ce livre, l’Auteur n’a pas évoqué seulement les exploits du 11 national. Il y a aussi abordé, les tenants et les aboutissants des échecs successifs que les Ecureuils ont connus et les nombreuses crises ayant secoué le football béninois. Dans sa prise de parole à cette cérémonie de lancement, Oswald Homéky, Ministre des sports a rendu un vibrant hommage à l’Auteur qui est un passionné du football béninois pour ce qu’il a consigné dans ses différents ouvrages. « Ecrire pour raconter des faits, c’est l’une des plus belles façons de laisser un héritage à la postérité, parce que dans le feu de l’action, il arrive bien souvent que les moments les plus forts, d’émotions les plus belles, les épreuves les plus difficiles, passent et que l’on ne s’en souvienne pas comme on les a vécus et que le temps les efface », a-t-il fait savoir, ajoutant que seuls les auteurs qui, de part leur travail, réussissent à mettre à travers les différents récits, le contexte des moments qu’ils évoquent. A son tour, l’Auteur, Sabin Loumedjinon a exprimé sa gratitude à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il a pour finir pris l’engagement d’aller plus loin dans la lutte. Journaliste, reporter sportif depuis plus de trente ans, Sabin Loumedjinon fut Directeur de publication du quotidien La Nation. Il est un produit du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar. Dans le domaine du sport, il a déjà à son actif deux ouvrages à savoir : « Les Ecureuils à l’épreuve de la CAN », publié en juillet 2009, et « Coffi Codjia, un sifflet en or », paru en juillet 2013. Il est co-auteur du livre « Le guide du reporter sportif au Bénin », et auteur de « Patrice Talon, propos de président », et « Pascal D. Todjinou, une vie au service du syndicalisme.

Laurent D. Kossouho