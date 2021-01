Coopération Bénin – Royaume de Belgique: Le Ministère des Transports renforcé en matériels et équipements

Le Chef de la coopération à l’ambassade de la Belgique au Bénin, Mélanie Schellens remettant les matériels au DCMIT Joseph Ahissou

Le Directeur du cabinet du Ministre des Infrastructures et des Transports, Joseph Ahissou, a officiellement reçu des mains du Chef de la Coopération à l’ambassade de la Belgique au Bénin, Mélanie Schellens, un important lot de matériels et d’équipements. La cérémonie officielle de remise a eu lieu, le mardi 26 janvier 2021, au Conseil National des Chargeurs du Bénin. Les matériels et équipements offerts, d’une valeur de 161.055 Euros, soit plus de 105 millions de FCFA, sont composés de : matériels roulants véhicules et motos, de mobiliers de bureau, d’équipements informatiques, de matériels de communication et d’équipements de protection individuelle. Ce don de matériels et d’équipements, entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui au développement du secteur portuaire (Pasport), financé par le Royaume de Belgique et dont l’objectif est de dynamiser le secteur (para) portuaire. Les équipements et matériels offerts vont d’une part, à la Direction des Transports Terrestre et d’autre part à la Direction de la Marine Marchande, pour les aider dans l’accomplissement de leur mission en lien avec le secteur portuaire notamment en matière de qualité de fret des marchandises débarquées au port et de la sécurité et sûreté maritime et portuaire. Selon le Chef de la Coopération à l’ambassade de Belgique au Bénin Mélanie Schellens, la mise en œuvre du projet d’appui au développement du secteur portuaire traduit la volonté du Royaume de Belgique, d’accompagner le Bénin dans son ambition de stimuler la création d’emplois décents et durables, de favoriser l’augmentation des revenus des populations et d’améliorer ses équilibres macro-économiques. Pour sa part, le Directeur du cabinet du Ministre des Infrastructures et des Transports Joseph Ahissou a promis au nom des bénéficiaires qu’un bon usage sera fait des matériels et équipements mis à la disposition des deux directions techniques bénéficiaires que sont la Direction des Transports Terrestres et la Direction de la Marine Marchande.

Edwige TOTIN