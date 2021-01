Littérature: L’ouvrage qui fait découvrir Patrice Talon

Edouard Loko, Journaliste Ecrivain

Patrice Talon, Président du Bénin, un « déconfinement » de l’homme en toute transgression, est le titre de l’ouvrage écrit par Edouard Loko, Chargé de mission du Chef de l’Etat, présenté ce vendredi 22 janvier sur Café médias plus. Publié aux Editions L’Harmattan, cet essai politique permet aux lecteurs de découvrir en toute transgression, l’actuel Chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, « un milliardaire un peu atypique », selon l’Auteur de l’ouvrage. En effet, à travers cette œuvre littéraire, Edouard Loko fait découvrir aux peuples du monde, la campagne présidentielle du candidat Patrice Talon en 2016 dans les moindres détails, et sa gestion une fois au pouvoir. « Un homme de l’ombre ! L’homme le plus riche du Bénin. Sauf que la presse ne disposait de lui que d’une seule photo, et de surcroît de mauvaise qualité, avant qu’il ne se décide d’accéder à la magistrature suprême, après s’être brouillé avec le Président de la République en exercice, dont il était pourtant le mentor, connu également comme grand marionnettiste de toute la classe politique locale », peut-on lire à la quatrième de couverture dudit livre. Pour Edouard Loko, c’est un Président de la République qui, depuis plus de quatre ans, dirige le Bénin avec efficacité, mais dans une discrétion inédite pour ses concitoyens, qui le connaissent très peu. Et il intrigue beaucoup au-delà des frontières de son pays. Patrice Talon, Président du Bénin, un « déconfinement » de l’homme en toute transgression, est un livre écrit à l’insu du Chef de l’Etat, confie l’Auteur. Journaliste de profession, Edouard Loko est consultant en Communication, ancien Vice-président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), ancien Président du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (Cnpa), ancien Président de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem). Il est actuellement Chargé de mission du Président de la République Patrice Talon.

Laurent D. KOSSOUHO