Académie Francophone de Tennis au Bénin: Patrice Talon rassure Daniel CHAUSSE et sa délégation

La délégation du président Chausse ici reçue par le président Talon

Les petits plats se mettent peu à peu dans les grands pour l’aboutissement heureux du projet de construction d’Académie Francophone de Tennis au Bénin. En effet, courant la semaine dernière, une délégation de la famille du tennis international est arrivée à Cotonou et a été reçue en audience par le président de la République du Bénin, Patrice Talon pour un échange sur ledit projet. L’audience a eu lieu le jeudi 21 janvier 2021 au Palais de la Marina et a permis à Daniel CHAUSSE, Président de l’Association des Fédérations Francophones de Tennis et Vice-président de la Fédération française de Tennis d’exposer les ambitions que vise la réalisation de ce projet au président Patrice Talon. Daniel CHAUSSE a d’abord remercié le Chef de l’État pour sa disponibilité et son écoute avant de dire combien il était important pour lui de venir exposer en personne l’évolution des échanges entre son Institution et le Bénin pour le démarrage effectif de ce projet de construction de l’Académie Francophone de Tennis dans la Cité balnéaire d’Avlékété dans la commune de Ouidah. «Nous pensons que le tennis a une place importante. Et pour lancer ce sport, nous devons intéresser les jeunes dans une perspective de créer des champions qui seront en quelque sorte des locomotives. Nous avons aussi l’intérêt de développer ce sport pour l’ensemble de la population. C’est ce que nous avons suggéré au Président de la République de se mettre en position d’atteinte de cet objectif avec des moyens comme la création de l’Académie de Tennis qui sera un lieu de pratique du tennis loisir, mais qui sera aussi un lieu de formation des jeunes élites», a déclaré CHAUSSE. A l’en croire, le président Chausse souhaite compter sur la volonté et l’engagement du Bénin à travers sa première autorité, le président Talon qui avec son gouvernement, notamment le ministre en charge des sports, Oswald Homeky font déjà le nécessaire pour que cette académie puisse voir le jour. «Le Bénin a déjà mis à disposition le domaine devant abriter l’Académie et la maîtrise d’œuvre de ce projet est immédiatement prise en charge par le gouvernement pour son démarrage rapide», a informé le ministre des sports. Ainsi, dans les jours à venir, le lancement des travaux pourra avoir lieu et l’érection de ce grand centre francophone pour praticiens et fans du tennis au cœur de la cité balnéaire d’Avlékété pourra être effective. A souligner que Daniel CHAUSSE était accompagné d’Alain DOLIUM, Associé de Technology For Humanity, Fonds d’Investissement de Londres et de Jean-Frédéric PIANELLI, Directeur général de l’Agence de Communication SAMARCARDE SARL, Expert Consultant. Ils étaient introduits au cabinet du Chef de l’État par le Ministre des Sports, Monsieur Oswald HOMEKY et le Président de la Fédération Béninoise de Tennis, Monsieur Jean-Claude TALON. Il faut rappeler que l’idée de création de cette académie qui est née lors de l’édition 2017 de la compétition de tennis à Roland-Garros est de faire en sorte que le tennis prenne une place importante dans le monde des sports au Bénin. Et le Président de la Fédération Béninoise de Tennis, Monsieur Jean-Claude TALON a également beaucoup œuvré aux côtés du ministre des sports pour la concrétisation de ce projet.

Anselme HOUENOUKPO